UVV divulga lista de aprovados no vestibular virtual

A Universidade Vila Velha divulgou, nesta quarta-feira (17), o resultado final do Vest Game UVV 2020/2. Devido à pandemia do novo coronavírus, a universidade decidiu realizar o teste de maneira virtual, evitando as tradicionais aglomerações em dias de prova. Para quase todos os cursos, o formato digital do Vest Game foi implantado, de modo que os milhares de candidatos prestassem o vestibular de forma simultânea, pela internet. Entre os cursos da universidade particular, apenas Medicina foi exceção. Os candidatos usaram a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A prova foi realizada no último domingo (14) e os que foram aprovados poderão se matricular a partir da próxima sexta-feira (19). Os prazos e documentação necessária podem ser conferidos no edital de matrícula, disponível no site da instituição.
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Resultado Geral - Medicina e demais cursos - Vest UVV 2020/2
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