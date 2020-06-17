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UVV divulga lista de aprovados no vestibular virtual

A prova foi realizada no último domingo (14) e os que foram aprovados poderão se matricular a partir da próxima sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 15:34

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 15:34

teclado de computador
A prova foi realizada de maneira virtual por conta da pandemia do novo coronavírus Crédito: Pintrest
A Universidade Vila Velha divulgou, nesta quarta-feira (17), o resultado final do Vest Game UVV 2020/2. Devido à pandemia do novo coronavírus, a universidade decidiu realizar o teste de maneira virtual, evitando as tradicionais aglomerações em dias de prova. Para quase todos os cursos, o formato digital do Vest Game foi implantado, de modo que os milhares de candidatos prestassem o vestibular de forma simultânea, pela internet. Entre os cursos da universidade particular, apenas Medicina foi exceção. Os candidatos usaram a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A prova foi realizada no último domingo (14) e os que foram aprovados poderão se matricular a partir da próxima sexta-feira (19). Os prazos e documentação necessária podem ser conferidos no edital de matrícula, disponível no site da instituição.

A LISTA COMPLETA:

Arquivos & Anexos

Resultado Geral - Medicina e demais cursos - Vest UVV 2020/2

Tamanho do arquivo: 577kb
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