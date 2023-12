Com duas cores

Uva bicolor e cacho diferentão chamam a atenção de produtor em Alto Rio Novo

Segundo especialista ouvido pela reportagem, o fato acontece devido a uma "mutação somática", característica da variedade cultivada na cidade do interior do ES

Mariana Lopes Repórter

Em algum momento, enquanto fazia compras no supermercado ou na feira, você já se deparou com um cacho de uva de duas cores? E com um bago (o fruto) de uva bicolor, meio a meio? Foi o que aconteceu na propriedade "Sítio Capelinha", do produtor Eduardo Alves Carneiro, localizada em Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado.

Em registros recebidos pela reportagem de A Gazeta, é possível observar que entre tantas uvas produzidas na propriedade, um cacho bicolor chamou a atenção por apresentar uvas rochas e verdes. Além disso, umas dessas uvas ficou dividida, meio a meio, com as duas cores.

Segundo o filho do produtor, José Antônio Rosa Alves, que auxilia o pai na venda das uvas, a propriedade produz duas espécies do fruto: Niágara Branca e Rosada.

"No início do mês os frutos começaram a madurar e com o tempo identificamos que um cacho ficou com cores diferentes. Todos os cachos estavam de uma cor só, apenas esse nasceu 'diferentão'", comentou José Antônio.

É raro?

Mas por qual motivo, entre tantas uvas na propriedade do Seu Eduardo, apenas um cacho do fruto ficou diferente dos outros? Afinal, é comum nascerem uvas de duas cores? Nós fomos atrás de especialistas para entender melhor o assunto.

Cacho de uva "diferentão" chamou a atenção na propriedade de Alto Rio Novo. (Leitor A Gazeta )

Apesar de ser algo atípico para algumas pessoas, de acordo com o agrônomo Anderson Rosa Marim, o caso registrado em Alto Rio Novo é comum na espécie de uva Niágara. Segundo ele, esse tipo de mutação é bem característica da variedade e pode acontecer em cachos e bagas.

A Niágara rosada surgiu de uma mutação da Niágara branca. Esse tipo de mutação, nós chamamos de 'mutação somática', algo característico dessa variedade de uva. Mutação é um fenômeno genético, que é espontâneo. A Niágara rosada, por exemplo, não existia... Ela surgiu espontaneamente de uma mutação da Niágara branca e assim sucessivamente Anderson Rosa Marim • Engenheiro agrônomo

"Por isso, você pode plantar uma muda de Niágara branca e surgir alguns cachos de Niágara rosa, e vice-versa. Assim como pode acontecer de no mesmo cacho você ter bagas rosadas e brancas, e em uma mesma baga você ter as duas cores", explicou.

O técnico agrícola do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) de Colatina, por sua vez, acrescenta que as cores diferentes não alteram o sabor do fruto.

"As duas frutas vão ter o mesmo sabor, o que muda é apenas a coloração. Esse caso registrado não é doença, pelo contrário, é melhoramento genético, resultado de um cruzamento entre plantas de fenótipos diferentes", finalizou.

