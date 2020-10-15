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Usuários do Twitter relatam instabilidade da rede social

Os relatos começaram a chegar, segundo o site Downdetector, entre 18h11 e 18h26. Em uma hora, a plataforma registrou mais de 3.300 notificações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 19:53

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 19:53

Usuários relatam instabilidade no Twitter
Usuários relatam instabilidade no Twitter Crédito: Downdetector
Muitos usuários do Twitter estão impossibilitados de postar, curtir, comentar ou retuitar qualquer conteúdo na plataforma por conta de uma instabilidade na rede social. Os relatos começaram a chegar, segundo o site Downdetector, entre 18h11 e 18h26. Em uma hora, a plataforma que identifica instabilidades por meio de reclamações de usuários registrou mais de 3.300 notificações.
Nas notificações é possível observar que usuários relatam problemas tanto no site do Twitter quanto nos aplicativos, seja via sistema operacional Android ou  iOs.
A reportagem de A Gazeta procurou o Twitter Brasil. Em resposta, a assessoria de comunicação informou ter ciência da instabilidade e trabalhar para resolver o problema. Não há informações sobre o que causou a falha na plataforma.
Segundo o Downdetector, as notificações de problemas desaceleraram após as 19h13, mas muitos usuários ainda relatam problemas para acessar a rede social.

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