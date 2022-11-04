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Premiação da PF

TV Gazeta e Globo são finalistas de prêmio nacional com reportagem sobre 'aquaman do crime'

Reportagem especial mostrou como atuava um mergulhador contratado para esconder cocaína no casco de navios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2022 às 21:27

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 21:27

A TV Gazeta e a Globo são finalistas do Prêmio Nacional de Jornalismo da Polícia Federal. Juntas, elas concorrem com uma reportagem sobre um esquema de tráfico internacional de drogas investigado pela Polícia Federal do Espírito Santo (veja no vídeo acima).
A reportagem especial mostrou como atuava um mergulhador contratado para esconder cocaína no casco de navios, conhecido como "acquaman do crime".
Matéria mostrada no Fantástico mostrou como agia o
Matéria exibida no Fantástico mostrou atuação do "aquaman do crime" Crédito: Reprodução
O conteúdo foi produzido pelo repórter Roger Santana, a produtora Esther Radaelli e o cinegrafista Rafael Zambe exibido no Fantástico, da TV Globo, e nos telejornais da TV Gazeta.

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A reportagem mostra imagens feitas por mergulhadores da operação da Polícia Federal, durante buscas por drogas em navios no Porto de Vitória. Segundo a PF, o "aquaman do crime" foi contratado pela quadrilha de Marcos Camacho, o Marcola, para coordenar o envio de cocaína para a Europa. 
O espanhol conseguiu fugir do Espírito Santo, mas foi preso no dia 11 de janeiro em Guarujá (SP). Policiais tinham recebido uma denúncia de que haveria um embarque de cocaína na região e o encontraram já com roupa de mergulho em uma viela que dá acesso ao Porto de Santos.
*Com informações do g1 ES

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