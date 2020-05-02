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Estaleiro Jurong

Tripulantes caem de plataforma no ES e são salvos no mar

Três tripulantes, que estavam na base do flutuante, caíram durante desatracação e foram resgatados por práticos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 17:10

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 17:10

A Praticagem do Espírito Santo salvou três tripulantes que caíram no mar durante a desatracação da plataforma SSV Victoria do Estaleiro Jurong Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (29).
Tripulantes caem de plataforma no Estaleiro Jurong Aracruz e são resgatados por práticos
Tripulantes caem de plataforma no Estaleiro Jurong Aracruz e são resgatados por práticos Crédito: Reprodução
Quando a plataforma estava para vencer o quebra-mar, quatro tripulantes que deram apoio à operação de amarração desceram à base para buscar material de marinharia. Nesse momento, uma onda varreu o flutuante jogando três deles na água.
Em poucos minutos, a tripulação da lancha de prático recolheu os homens do mar. Eles foram levados de volta ao estaleiro, já que o reembarque era arriscado e não cabia à praticagem.
"Nosso treinamento funcionou muito bem. Todos foram recolhidos sem atropelo e confusão", disse o secretário executivo da Praticagem do Espírito Santo, Gilson Victorino.
Apesar de a atitude ser um dever de todo homem do mar, os tripulantes da lancha receberão uma menção honrosa da entidade.
O estaleiro Jurong foi procurado pra saber se houve alguma falha na segurança, mas ainda não se manifestou.

VEJA VÍDEO DO RESGATE:

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