Tripulantes caem de plataforma no ES e são salvos no mar

A Praticagem do Espírito Santo salvou três tripulantes que caíram no mar durante a desatracação da plataforma SSV Victoria do Estaleiro Jurong Aracruz , no Norte do Espírito Santo, na última quarta-feira (29).

Tripulantes caem de plataforma no Estaleiro Jurong Aracruz e são resgatados por práticos Crédito: Reprodução

Quando a plataforma estava para vencer o quebra-mar, quatro tripulantes que deram apoio à operação de amarração desceram à base para buscar material de marinharia. Nesse momento, uma onda varreu o flutuante jogando três deles na água.

Em poucos minutos, a tripulação da lancha de prático recolheu os homens do mar. Eles foram levados de volta ao estaleiro, já que o reembarque era arriscado e não cabia à praticagem.

"Nosso treinamento funcionou muito bem. Todos foram recolhidos sem atropelo e confusão", disse o secretário executivo da Praticagem do Espírito Santo, Gilson Victorino.

Apesar de a atitude ser um dever de todo homem do mar, os tripulantes da lancha receberão uma menção honrosa da entidade.

O estaleiro Jurong foi procurado pra saber se houve alguma falha na segurança, mas ainda não se manifestou.

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