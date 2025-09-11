Home
Tribunal de Contas manda Cesan reabrir licitação de R$ 65 milhões

Conselheiro entendeu que houve irregularidades, uma vez que era vedada a participação de uma mesma empresa no mesmo processo licitatório

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:37

Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) confirmou, por unanimidade, a reabertura, no prazo de 15 dias, do lote 2 da licitação nº 020/2024, da Cesan, para contratação emergencial de uma empresa responsável por serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado. Isso ocorre após a Corte suspender o resultado do lote, em mais uma derrota da estatal na Justiça, que teve outros três contratos emergenciais suspensos em agosto.

A licitação foi divida em quatro lotes e aberta em 19 de dezembro de 2024. Pelas regras do edital, uma empresa interessada na disputa só poderia se habilitar uma vez no certame, seja de forma isolada ou integrada a outras em um consórcio, e disputar somente um lote. No entanto, segundo o TCES, isso não foi cumprido.

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana Darc, Vitória. A estação da Cesan recebe 70% do esgoto da cidade de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A irregularidade foi levantada pela Tubonews Construção e Montagem LTDA, que trava uma batalha judicial com a Cesan e apontou a participação de uma mesma empresa nos lotes 1 e 2.

Com isso, a Tubonews solicitou ao TCES a reabertura do edital do lote 2. O relator do caso na Corte, Rodrigo Coelho do Carmo, aceitou o pedido de forma cautelar em 28 de agosto e levou a discussão a plenário na terça-feira (10). Os demais conselheiros confirmaram a suspensão por unanimidade.

No plenário, o advogado que representa a Tubonews, Isaac Matienzo, alegou que houve violação expressa das regras do edital.

“A licitação 020/2024 era composta por 4 lotes. Dentre esses 4 lotes, nos lotes 1 e 2, uma empresa, que tem sido agraciada com contratos milionários, a exemplo deste lote 2, participou dessa licitação, de forma expressa, em documentos acostados ao certame, um consórcio participando dos lotes 1 e 2”, ponderou.

A Cesan sustentou, por meio da advogada Andreia Pereira Carvalho, que cada lote constituiria uma licitação autônoma, o que permitiria a repetição das empresas.

“O edital 020/2024 contemplou 4 licitações independentes e autônomas reunidas no mesmo procedimento por força do próprio princípio da eficiência. Cada lote foi disputado de forma autônoma e independente, afastando qualquer tipo de fraude e conluio”, justificou.

Mas esse não foi o entendimento do TCES, que entendeu que todos os lotes formam uma única licitação e não quatro processos diferentes.

Rodrigo Coelho do Carmo entendeu não ser admissível que uma mesma empresa componha consórcios distintos em diferentes lotes de uma mesma licitação. Para o relator, o edital é único e admitir o contrário significa esvaziar o que prevê a legislação e gerar risco de conluio e concentração de mercado.

Dessa forma, a Corte do TCES determinou a reabertura do lote 2 no prazo de 15 dias, com o objetivo de concluir a contração em até 60 dias, mantendo-se, provisoriamente, o contrato já celebrado.

Orçado em R$ 65 milhões, o lote 2 prevê a contratação de serviços de manutenção, operação, melhorias operacionais, ligações prediais, serviços comerciais e de hidrometria nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado

A reportagem de A Gazeta procurou a Cesan, para saber se o lote 2 já foi reaberto, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Representação formulada em face de possível irregularidade ocorrida no âmbito da Concorrência Pública nº 020/2024, promovida pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, concernente à participação de uma mesma empresa em mais de um consórcio na mesma licitação, em afronta à cláusula editalícia.

