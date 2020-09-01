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Nesta terça-feira

Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas volta a circular

Viagens estavam suspensas desde 24 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus. A retomada acontece nesta terça-feira (1º)

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 07:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 07:15
Trem de passageiros Vitória a Minas
Trem de passageiros Vitória a Minas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Suspenso desde o dia 24 de março por conta da pandemia de Covid-19, o Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas volta a circular nesta terça-feira (1º), conforme comunicado divulgado pela Vale. A venda de passagens é feita prioritariamente pela internet
A Vale informou que vai "adotar novos procedimentos durante a compra de passagens, embarque e viagem visando a saúde e a segurança de passageiros e empregados, levando em consideração os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde".
O embarque de passageiros nas estações Pedro Nolasco, em Cariacica (ES), e Belo Horizonte, em Minas Gerais, será encerrado 15 minutos antes do horário de partida do trem.

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A circulação também será retomada no trecho entre Nova Era e Itabira, em ambos os sentidos, e o horário de partida será mantido.
A compra será possível com até sete dias de antecedência. A Vale também informou que a ocupação do trem será reduzida para permitir o distanciamento entre assentos durante a viagem. Entre as medidas adotadas para preservar a segurança estão a aferição de temperatura antes do embarque, o uso obrigatório de máscaras, a oferta de álcool em gel nas estações e a bordo do trem e a intensificação da limpeza e da desinfecção de áreas comuns.
A consulta e compra de passagens podem ser feitas clicando aqui. 
Para mais informações, os passageiros podem entrar em contato com o canal de atendimento Alô Ferrovias! (0800 285 7000).

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