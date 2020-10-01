Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após desabamento em um galpão em obra que fica no bairro Nova Valverde, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta quinta-feira (1). Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Trabalhador morre e dois ficam feridos após galpão desabar em Cariacica
O Corpo de Bombeiros foi acionado e apurou que, de acordo com testemunhas, cinco pessoas trabalhavam na estrutura do galpão quando ele desabou, mas apenas três foram atingidos.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros detalha que, dos três homens que ficaram feridos, um deles não resistiu e morreu após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os outros dois foram resgatados pelos militares, sendo um deles em estado grave.
Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória.
A Defesa Civil de Cariacica foi acionada, e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, tem a função de realizar a análise da estrutura. À reportagem de A Gazeta, o órgão informou que a ocorrência foi registrada por volta das 20h20 desta quinta-feira (1) e que, na manhã desta sexta-feira (2), uma equipe irá ao local para avaliar a estrutura.