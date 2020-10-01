Estrutura de galpão em obra desabou e uma pessoa morreu em Cariacica Crédito: Jorge Félix | TV Gazeta

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após desabamento em um galpão em obra que fica no bairro Nova Valverde, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta quinta-feira (1). Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Your browser does not support the audio element. Trabalhador morre e dois ficam feridos após galpão desabar em Cariacica

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apurou que, de acordo com testemunhas, cinco pessoas trabalhavam na estrutura do galpão quando ele desabou, mas apenas três foram atingidos.

Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória.