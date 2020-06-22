Tora de eucalipto em estrada no Sul do ES causa morte de motociclista

Um motociclista, de 21 anos, morreu na noite deste domingo (21) após sofrer um acidente ao passar por cima de uma tora de eucalipto que estava no meio da estrada, na ES 484, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Cassiano Borges Escramozini, perdeu o controle e acabou colidindo contra estacas de uma cerca que fica às margens da pista.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 23h45. Testemunhas contaram à polícia que o jovem pilotava uma motocicleta Honda XRE 300, quando em uma curva na entrada que dá acesso para o clube de tiro, passou por cima da madeira, que o desequilibrou.
Ambulâncias do Hospital São José do Calçado e do Pronto Socorro Padre Galleno chegaram a ser deslocadas para prestar socorro, mas ao chegarem ao local verificaram que o motociclista já estava morto. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.