TJES condena copiadora a indenizar professor que teve apostilas revendidas

Gráfica emite cópias sem autorização em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) condenou, na última quinta-feira (01), uma copiadora de Jardim da Penha , em Vitória, a indenizar o professor de pré-vestibular Daniel Rojas Nascimento. Ele, que montava apostilas de revisão por conta própria para estudantes desde 2016, descobriu, no ano seguinte, que o material estava sendo disponibilizado, por preço mais baixo e sem autorização, pela gráfica. A juíza à frente do caso, Danielle Nunes Marinho, impôs, na sentença, o pagamento de R$ 10 mil a título de danos morais.

De acordo com Nascimento, uma aluna apresentou uma cópia do referido material copiado, além do comprovante de compra realizada na loja. "Comecei a vender as apostilas por conta própria, temos até um site que as comercializa. Elas foram então parar nesta gráfica e os alunos estavam comprando lá, ou seja, eu não estava mais vendendo. Eles inclusive comercializam incompleta, já que eu sempre atualizava o material original. Fui à delegacia de Maruípe, que também lida com direito autoral e propriedade intelectual, e foi aberto um inquérito, por volta de 2017. A gente soube que já faziam o mesmo com outras apostilas, de outros cursos", iniciou.

Na defesa da fotocopiadora foi alegado que nas apostilas apresentadas não havia produção criativa, sendo uma coletânea de fotos, exercícios e escritos já existentes. Segundo a gráfica, as apostilas também não seguem a formatação prevista pela ABNT, o que impede que sejam caracterizadas como obras literárias.

A juíza da 2ª Vara Cível de Vitória, que analisou o caso, argumentou, em decisão, que os direitos autorais são assegurados na Constituição Federal e pela Lei 9.610/98, chamada Lei de Direitos Autorais, que em seus artigos 28 e 29, dizem que a reprodução das obras, por quaisquer modalidades, depende de prévia e expressa autorização do autor. Apesar da exigência, de acordo com a magistrada, a fotocopiadora não apresentou qualquer tipo de autorização concedida pelo autor para a reprodução da apostila, bem como prova de valores destinados ao autor da ação, decorrentes das vendas do material.

O OUTRO LADO

Ao tentar contato por telefone com a Copiadora Opção, as chamadas não foram atendidas.

O PREJUÍZO

O professor Daniel Nascimento dá aula em pré-vestibular de Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Para o professor Daniel, a sentença deve ser revista. "Achamos estranho porque a copiadora só foi condenada em danos morais, não teve dano material, então pretendemos pedir revisão. O que meu advogado falou, com base em pesquisa, como não temos o número certo de cópias distribuídas sem permissão, estimamos em 3 mil tiragens, pelo tempo que ficaram à venda. Isso equivale a, contando com o valor unitário à época, de cerca de R$ 30, a R$ 90 mil de prejuízos. Apesar disso, só foram concedidos danos morais. Mas se a juíza reconheceu que houve uma invasão na propriedade intelectual, acho que pode ser levado em consideração o quanto deixamos de vender", disse.

Também segundo Nascimento, a copiadora vendia as apostilas por metade do preço original. "Hoje em dia o material já custa o dobro, mas, à época, era cerca de R$ 35 e eles vendiam a uns R$ 17. O aluno chegava e pedia, por exemplo, 'quero as provas da UVV'. E a apostila ainda ia com meu nome na capa. Devem ter feito isso por um ou dois anos. A gráfica era inclusive no mesmo prédio do nosso cursinho", explicou.

IMPOTÊNCIA