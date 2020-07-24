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Dor na pandemia

'Teria trocado de lugar com ele', diz psicóloga que perdeu pai com Covid

Janice do Carmo Magalhães, de 32 anos, e o pai, Raimundo, de 76 anos,  foram diagnosticados com coronavírus. Paciente do grupo de risco, Raimundo não resistiu aos sintomas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 13:21

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 13:21

Raimundo do Carmo no casamento da filha Janice, em 2012 Crédito: Acervo pessoal
Janice do Carmo Magalhães é uma mulher diferente desde o último dia 6 de junho. Para ela, na lista de mais de 2.300 pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus no Espírito Santo tem um registro inesquecível: o pai dela, Raimundo do Carmo.
Técnico em Enfermagem aposentado, Raimundo, conhecido como Seu Dico, de 76 anos, dedicou a vida a cuidar dos enfermos e da sua família. Com a esposa Zulmira Albina do Carmo, 76 anos, ele teve três filhas. Agora, a casa onde morava, em Maruípe, Vitória, está repleta de saudade.
"É preciso lidar com a presença dele em tudo, mas com a ausência física. Meu pai é uma pessoa grande que se preocupou em proteger a todos até nos últimos instantes da vida dele. A pandemia tornou tudo mais difícil"
Janice do Carmo Magalhães - Psicóloga e filha de Raimundo
Com uma rotina intensa de trabalho e estudo, Janice, de 32 anos, casada, psicóloga e cursando doutorado em Psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) viu a vida transformar completamente neste ano. Quando a pandemia chegou ao Espírito Santo, ela suspendeu todas atividades e se mudou para a casa dos pais.
O principal objetivo era proteger Seu Dico e Dona Zulmira do vírus, organizando a casa e executando tarefas, para que os dois não tivessem que ir à rua. E foi assim até Raimundo precisar ser hospitalizado em maio, para tratar complicações de uma doença hepática. 
Principal acompanhante do pai durante a internação, Janice foi diagnosticada com Covid-19 primeiro, depois Raimundo também testou positivo para a doença. 
Eu e meu pai fomos infectados no hospital. E eu tenho clareza que peguei coronavírus enquanto cuidava dele e pegaria de novo por ele. Se pudesse trocar de lugar com ele, teria trocado, declara.
Em entrevista concedida à A Gazeta, Janice fala da descoberta da doença e dos últimos momentos com o pai, descreve a forma como ele se relacionava com a família, comenta as transformações do luto e compartilha as expectativas dela sobre o fim da pandemia.
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