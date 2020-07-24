'Teria trocado de lugar com ele', diz psicóloga que perdeu pai com Covid

Raimundo do Carmo no casamento da filha Janice, em 2012 Crédito: Acervo pessoal

Janice do Carmo Magalhães é uma mulher diferente desde o último dia 6 de junho. Para ela, na lista de mais de 2.300 pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus no Espírito Santo tem um registro inesquecível: o pai dela, Raimundo do Carmo.

Técnico em Enfermagem aposentado, Raimundo, conhecido como Seu Dico, de 76 anos, dedicou a vida a cuidar dos enfermos e da sua família. Com a esposa Zulmira Albina do Carmo, 76 anos, ele teve três filhas. Agora, a casa onde morava, em Maruípe, Vitória , está repleta de saudade.

"É preciso lidar com a presença dele em tudo, mas com a ausência física. Meu pai é uma pessoa grande que se preocupou em proteger a todos até nos últimos instantes da vida dele. A pandemia tornou tudo mais difícil" Janice do Carmo Magalhães - Psicóloga e filha de Raimundo

Com uma rotina intensa de trabalho e estudo, Janice, de 32 anos, casada, psicóloga e cursando doutorado em Psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) viu a vida transformar completamente neste ano. Quando a pandemia chegou ao Espírito Santo, ela suspendeu todas atividades e se mudou para a casa dos pais.

O principal objetivo era proteger Seu Dico e Dona Zulmira do vírus, organizando a casa e executando tarefas, para que os dois não tivessem que ir à rua. E foi assim até Raimundo precisar ser hospitalizado em maio, para tratar complicações de uma doença hepática.

Principal acompanhante do pai durante a internação, Janice foi diagnosticada com Covid-19 primeiro, depois Raimundo também testou positivo para a doença.

Eu e meu pai fomos infectados no hospital. E eu tenho clareza que peguei coronavírus enquanto cuidava dele e pegaria de novo por ele. Se pudesse trocar de lugar com ele, teria trocado, declara.

Em entrevista concedida à A Gazeta, Janice fala da descoberta da doença e dos últimos momentos com o pai, descreve a forma como ele se relacionava com a família, comenta as transformações do luto e compartilha as expectativas dela sobre o fim da pandemia.