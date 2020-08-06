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A partir de sexta

Terceira etapa: quase 26 mil alunos vão receber kit merenda em Linhares

De acordo com a prefeitura, cada escola definirá o cronograma com datas e horários para a retirada dos kits nas unidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 10:08

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:08

Linhares inicia entrega da terceira etapa do kit merenda
Os kits começam a ser encaminhados para as unidades de ensino a partir desta sexta-feira (7) Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Estudantes matriculados na rede municipal de ensino em Linhares, no Norte do Espírito Santo, vão receber mais um kit merenda a partir desta sexta-feira (7), como forma de auxílio durante a pandemia do novo coronavírus. Essa é a terceira fase da distribuição que deve contemplar quase 26 mil alunos em todo o município.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, cada escola definirá o cronograma com datas e horários para a retirada dos kits nas unidades. Os pais ou responsáveis serão avisados por meio de contato por telefone, WhatsApp e pelas redes sociais das escolas.
Desde março deste ano, os alunos das escolas do município tiveram as aulas suspensas, assim como em todo o país, em decorrência da pandemia da Covid-19. Nesse período, outras duas etapas de distribuição já foram realizadas.

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Segundo a prefeitura, nesta etapa os alunos receberão em cada kit os seguintes alimentos: 5 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de macarrão, 1 kg de fubá, 1 kg de canjiquinha, 2 kg de açúcar, 1 kg de farinha de mandioca, 1 lata de leite em pó integral de 400g, 1 lata de óleo de 900 ml, 1 pacote de biscoito de 400g, 2 latas de sardinha de 250 gramas cada e 1 pacote de linguicinha de 500g.
A secretária de Educação de Linhares, Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, disse que a quantidade de alimentos que integram cada kit é referente à alimentação que cada criança faz na escola no período de 45 dias, ressaltando que o kit foi elaborado por uma equipe de nutricionistas da própria prefeitura.
A Prefeitura de Linhares continua atenta às necessidades dos nossos alunos, desde as atividades pedagógicas não presenciais até a sua segurança alimentar. Estamos garantindo a este estudante os alimentos referentes à merenda que ele tinha na escola, reforçou.

ENTREGA DOS KITS

A entrega do kit merenda será feita por cada unidade de ensino da rede municipal de Linhares. É necessário que os pais ou responsáveis apresentem documento de identificação para retirar o kit.

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CRONOGRAMA DE ENTREGA NAS ESCOLAS

Os quase 26 mil kits serão encaminhados para as unidades de ensino, de acordo com um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação, seguindo a divisão das escolas por bairros. Confira abaixo:
  • 7/8  Santa Cruz
  • 8/8  Vila Bethânia e Canivete
  • 10/8  Planalto, Nova Esperança, Movelar, São José e Linhares V
  • 11/8  Palmital, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Novo Horizonte, Conjunto Juparanã, Conceição, Farias, Guaxe e Pontal do Ipiranga (e escolas da região)
  • 12/8  Aviso, Araçá, Shell, Centro, Povoação, Regência e Desengano (e escolas da região)
  • 13/8  Bebedouro, Rio Quartel e São Rafael (e escolas da região)
  • 14 e 15/8  Interlagos

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