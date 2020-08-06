Terceira etapa: quase 26 mil alunos vão receber kit merenda em Linhares

Os kits começam a ser encaminhados para as unidades de ensino a partir desta sexta-feira (7) Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Estudantes matriculados na rede municipal de ensino em Linhares , no Norte do Espírito Santo, vão receber mais um kit merenda a partir desta sexta-feira (7), como forma de auxílio durante a pandemia do novo coronavírus . Essa é a terceira fase da distribuição que deve contemplar quase 26 mil alunos em todo o município.

De acordo com a Prefeitura de Linhare s, cada escola definirá o cronograma com datas e horários para a retirada dos kits nas unidades. Os pais ou responsáveis serão avisados por meio de contato por telefone, WhatsApp e pelas redes sociais das escolas.

Desde março deste ano, os alunos das escolas do município tiveram as aulas suspensas, assim como em todo o país, em decorrência da pandemia da Covid-19. Nesse período, outras duas etapas de distribuição já foram realizadas.

Segundo a prefeitura, nesta etapa os alunos receberão em cada kit os seguintes alimentos: 5 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de macarrão, 1 kg de fubá, 1 kg de canjiquinha, 2 kg de açúcar, 1 kg de farinha de mandioca, 1 lata de leite em pó integral de 400g, 1 lata de óleo de 900 ml, 1 pacote de biscoito de 400g, 2 latas de sardinha de 250 gramas cada e 1 pacote de linguicinha de 500g.

A secretária de Educação de Linhares, Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, disse que a quantidade de alimentos que integram cada kit é referente à alimentação que cada criança faz na escola no período de 45 dias, ressaltando que o kit foi elaborado por uma equipe de nutricionistas da própria prefeitura.

A Prefeitura de Linhares continua atenta às necessidades dos nossos alunos, desde as atividades pedagógicas não presenciais até a sua segurança alimentar. Estamos garantindo a este estudante os alimentos referentes à merenda que ele tinha na escola, reforçou.

ENTREGA DOS KITS

A entrega do kit merenda será feita por cada unidade de ensino da rede municipal de Linhares. É necessário que os pais ou responsáveis apresentem documento de identificação para retirar o kit.

CRONOGRAMA DE ENTREGA NAS ESCOLAS

Os quase 26 mil kits serão encaminhados para as unidades de ensino, de acordo com um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação, seguindo a divisão das escolas por bairros. Confira abaixo: