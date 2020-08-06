Terceira etapa: quase 26 mil alunos vão receber kit merenda em Linhares

Estudantes matriculados na rede municipal de ensino em Linhares, no Norte do Espírito Santo, vão receber mais um kit merenda a partir desta sexta-feira (7), como forma de auxílio durante a pandemia do novo coronavírus. Essa é a terceira fase da distribuição que deve contemplar quase 26 mil alunos em todo o município.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, cada escola definirá o cronograma com datas e horários para a retirada dos kits nas unidades. Os pais ou responsáveis serão avisados por meio de contato por telefone, WhatsApp e pelas redes sociais das escolas.
Desde março deste ano, os alunos das escolas do município tiveram as aulas suspensas, assim como em todo o país, em decorrência da pandemia da Covid-19. Nesse período, outras duas etapas de distribuição já foram realizadas.
Segundo a prefeitura, nesta etapa os alunos receberão em cada kit os seguintes alimentos: 5 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de macarrão, 1 kg de fubá, 1 kg de canjiquinha, 2 kg de açúcar, 1 kg de farinha de mandioca, 1 lata de leite em pó integral de 400g, 1 lata de óleo de 900 ml, 1 pacote de biscoito de 400g, 2 latas de sardinha de 250 gramas cada e 1 pacote de linguicinha de 500g.
A secretária de Educação de Linhares, Maria Olímpia Dalvi Rampinelli, disse que a quantidade de alimentos que integram cada kit é referente à alimentação que cada criança faz na escola no período de 45 dias, ressaltando que o kit foi elaborado por uma equipe de nutricionistas da própria prefeitura.
A Prefeitura de Linhares continua atenta às necessidades dos nossos alunos, desde as atividades pedagógicas não presenciais até a sua segurança alimentar. Estamos garantindo a este estudante os alimentos referentes à merenda que ele tinha na escola, reforçou.
ENTREGA DOS KITS
A entrega do kit merenda será feita por cada unidade de ensino da rede municipal de Linhares. É necessário que os pais ou responsáveis apresentem documento de identificação para retirar o kit.
CRONOGRAMA DE ENTREGA NAS ESCOLAS
Os quase 26 mil kits serão encaminhados para as unidades de ensino, de acordo com um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação, seguindo a divisão das escolas por bairros. Confira abaixo:
- 7/8 Santa Cruz
- 8/8 Vila Bethânia e Canivete
- 10/8 Planalto, Nova Esperança, Movelar, São José e Linhares V
- 11/8 Palmital, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Novo Horizonte, Conjunto Juparanã, Conceição, Farias, Guaxe e Pontal do Ipiranga (e escolas da região)
- 12/8 Aviso, Araçá, Shell, Centro, Povoação, Regência e Desengano (e escolas da região)
- 13/8 Bebedouro, Rio Quartel e São Rafael (e escolas da região)
- 14 e 15/8 Interlagos