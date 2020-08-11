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Violência

Suspeitos de roubar carro em Cachoeiro são presos após denúncia

Segundo a Polícia Militar, eles são suspeitos de roubar o carro de um idoso na tarde de segunda (10), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro; crime foi registrado por câmeras de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 17:01

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:01

Assaltantes armados ameaçam vítima
Assaltantes armados ameaçam vítima Crédito: Câmeras de segurança
Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (10) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com armas e drogas. Segundo a Polícia Militar, eles são suspeitos de roubar o carro de um idoso horas antes, na tarde de segunda (10), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro. O veículo foi recuperado pelos militares.
A polícia localizou os suspeitos, ambos com 23 anos, no distrito de Gironda, por meio de uma denúncia. Um cerco policial foi montado e os militares entraram na casa em que os suspeitos estavam. No momento da abordagem, um deles arremessou um objeto da casa. No pacote havia 231 pedras de crack, 13 papelotes de cocai?na e mais duas balanc?as.
Droga e armas foram apreendidas com os suspeitos
Droga e armas foram apreendidas com os suspeitos Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Na casa, foi localizado um revólver calibre 38, munic?o?es do mesmo calibre e um simulacro de pistola, que estava embaixo do banco do vei?culo HyundaiI 30. Um dos bandidos tentou reagir e causou uma lesa?o no pulso de um militar, que foi encaminhado para o Pronto Socorro do município. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela comarca de Vargem Alta.

O ROUBO

A dupla é suspeita de ter roubado o carro de um morador do bairro Aquidaban, durante a tarde de segunda-feira (10). A vítima estacionava o carro, um Fiat Strada, na garagem de casa quando foi surpreendida pelos criminosos. Após o crime, um dos bandidos ainda tentou extorquir a vítima, pedindo dinheiro em troca da devolução do veículo.
O carro, que pertence à empresa em que a vítima trabalha, foi recuperado pelos militares no momento da prisão dos suspeitos. Eles foram levados para a delegacia de plantão em Cachoeiro de Itapemirim e depois, encaminhados ao Centro de Detenção Provisória, que fica no município.

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