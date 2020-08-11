Suspeitos de roubar carro em Cachoeiro são presos após denúncia

Assaltantes armados ameaçam vítima Crédito: Câmeras de segurança

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (10) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, com armas e drogas. Segundo a Polícia Militar , eles são suspeitos de roubar o carro de um idoso horas antes, na tarde de segunda (10), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro. O veículo foi recuperado pelos militares.

A polícia localizou os suspeitos, ambos com 23 anos, no distrito de Gironda, por meio de uma denúncia. Um cerco policial foi montado e os militares entraram na casa em que os suspeitos estavam. No momento da abordagem, um deles arremessou um objeto da casa. No pacote havia 231 pedras de crack, 13 papelotes de cocai?na e mais duas balanc?as.

Droga e armas foram apreendidas com os suspeitos Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Na casa, foi localizado um revólver calibre 38, munic?o?es do mesmo calibre e um simulacro de pistola, que estava embaixo do banco do vei?culo HyundaiI 30. Um dos bandidos tentou reagir e causou uma lesa?o no pulso de um militar, que foi encaminhado para o Pronto Socorro do município. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela comarca de Vargem Alta.

O ROUBO

A dupla é suspeita de ter roubado o carro de um morador do bairro Aquidaban, durante a tarde de segunda-feira (10). A vítima estacionava o carro, um Fiat Strada, na garagem de casa quando foi surpreendida pelos criminosos. Após o crime, um dos bandidos ainda tentou extorquir a vítima, pedindo dinheiro em troca da devolução do veículo.

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