Sonho durante internação na UTI encorajou economista a vencer a Covid-19

Economista Benoni Antônio Santos, 56 anos, venceu a Covid-19 após ficar nove dias internado na UTI Crédito: Acervo pessoal/Arte Geraldo Neto

Em uma das noites que passou no hospital, internado com Covid-19 , o economista Benone Antônio Santos, 56 anos, teve um sonho que lhe chamou atenção. "Sonhei com dois sacerdotes que diziam para que eu não tivesse medo. Entendi que eu precisava ser corajoso", contou.

A apreensão de Benone não era apenas pela sua saúde, mas, sim, a de toda a família. A esposa dele, a filha e o filho também foram infectados pelo novo coronavírus, que já matou 2.783 pessoas no Espírito Santo, segundo balanço da última terça-feira (12), feito pela secretaria estadual de Saúde.

Foram nove dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Metropolitano, onde ele foi diretor por 17 anos. "Apesar de ser um ambiente conhecido, foram dias difíceis. Mas eu contei com a sorte de ter minha filha ao meu lado", lembrou. A filha do economista, Júlia de 24 anos, acompanhou o pai no quarto de UTI, após ele desmaiar dentro de casa e chegar ao hospital com 75% do pulmão comprometido pela doença.

A preocupação com o bem-estar do marido e da filha que a acompanhava levou Márlei, esposa de Benoni, começar a adoecer também. Logo, uma febre apareceu e não demorou muito para que o filho do casal, Eduardo de 18 anos, a levasse ao mesmo hospital onde estava o pai para receber atendimento médico. Fazendo os testes, mãe e filho também foram notificados como positivos para a contaminação pelo novo coronavírus.

Em março, a família fez uma viagem para Roma, na Itália. Quando retornou ao Brasil, as coisas já estavam mudadas. "A Itália ainda não havia se tornado o epicentro da doença quando voltamos. Mas já voltamos para casa e de lá não saímos mais por um mês, já vivíamos a quarentena aqui no Espírito Santo. Tomamos todos os cuidados, mesmo assim, tivemos que sair para o supermercado, por exemplo", contou.

Após cinco dias em um quarto de enfermaria, a esposa de Benone recebeu alta e foi para casa junto do filho. Já o economista recebeu alta no dia 16 de junho, após nove dias na UTI.

Enquanto estive doente, a família foi cercada por uma rede de orações, iniciada pelos filhos de Benone. "A doença fortaleceu nossos laços de família. Agora, ver todos restabelecidos é a nossa alegria", disse Benone.