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Até dia 4 de janeiro

Solicitação de pré-matrícula de escolas da rede estadual é prorrogada

Interessados devem fazer inscrição no site da secretaria;  alunos que perderam o prazo da rematrícula e transferência interna devem participar desta fase
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 15:32

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:32

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula
Escola Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, é uma das unidades da rede estadual em Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria de Estado da Educação (Sedu) prorrogou o prazo de solicitação da pré-matrícula até o dia 4 de janeiro de 2021. Esta é a segunda etapa da Chamada Pública Escolar, voltada aos alunos que desejam estudar em uma das escolas da rede estadual. A solicitação da vaga deve ser realizada no site da Sedu, por meio do Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges).
Para solicitar a pré-matrícula, basta o aluno ter concluído a série/ano/etapa anterior à pretendida e o pedido deve ser feito pelo responsável ou pelo estudante, quando maior de 18 anos. Os alunos que perderam o prazo da rematrícula e transferência interna devem participar desta fase, solicitando a vaga na escola onde deseja estudar.

SAIBA COMO PROCEDER

  • Acessar a página da Chamada Pública Escolar disponível no site oficial da Sedu; 
  • Inserir o CPF do estudante;
  • Inserir o CPF do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos;
  • Inserir os dados do estudante;
  • Selecionar município, turno, série/ano/etapa e a unidade escolar pretendida (é obrigatório escolher três opções, no caso da Grande Vitória);
  • Salvar o comprovante de solicitação;
  • Aguardar divulgação do resultado oficial da Chamada Pública no site oficial da Sedu;
  • Realizar a efetivação da matrícula presencialmente na secretaria da unidade escolar portando os documentos originais e fotocópias;
  • Em caso de insatisfação com a alocação, entrar em contato com a Superintendência Regional de Educação (SRE) que atende o município onde a escola está localizada. Confira o telefone e endereço de escolas e SREs. 

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