Solicitação de pré-matrícula de escolas da rede estadual é prorrogada

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) prorrogou o prazo de solicitação da pré-matrícula até o dia 4 de janeiro de 2021. Esta é a segunda etapa da Chamada Pública Escolar, voltada aos alunos que desejam estudar em uma das escolas da rede estadual. A solicitação da vaga deve ser realizada no site da Sedu, por meio do Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges).
Para solicitar a pré-matrícula, basta o aluno ter concluído a série/ano/etapa anterior à pretendida e o pedido deve ser feito pelo responsável ou pelo estudante, quando maior de 18 anos. Os alunos que perderam o prazo da rematrícula e transferência interna devem participar desta fase, solicitando a vaga na escola onde deseja estudar.
SAIBA COMO PROCEDER
- Acessar a página da Chamada Pública Escolar disponível no site oficial da Sedu;
- Inserir o CPF do estudante;
- Inserir o CPF do responsável, quando o aluno for menor de 18 anos;
- Inserir os dados do estudante;
- Selecionar município, turno, série/ano/etapa e a unidade escolar pretendida (é obrigatório escolher três opções, no caso da Grande Vitória);
- Salvar o comprovante de solicitação;
- Aguardar divulgação do resultado oficial da Chamada Pública no site oficial da Sedu;
- Realizar a efetivação da matrícula presencialmente na secretaria da unidade escolar portando os documentos originais e fotocópias;
- Em caso de insatisfação com a alocação, entrar em contato com a Superintendência Regional de Educação (SRE) que atende o município onde a escola está localizada. Confira o telefone e endereço de escolas e SREs.