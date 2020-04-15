Situação de emergência: o que Vitória está fazendo para conter a Covid?

Pandemia do novo coronavírus não evita o movimento nas praias Crédito: Vitor Jubini

Vitória está entre os municípios do Espírito Santo que mais registraram casos de Covid-19 , sendo Jardim Camburi o bairro que lidera o ranking, com 38 pessoas infectadas - pelo menos 20 do mesmo local. A Capital, inclusive, é uma das doze do país que já possuem taxas de incidência do novo coronavírus , padrão que considera o volume de casos pela população, em patamar que indica uma situação de emergência

Ministério da Saúde adota essa classificação quando os índices ficam 50% acima da média nacional - de 111 casos para 1 milhão de habitantes, o que indica um alerta devido ao aumento de casos da Covid-19. Os dados foram informados na última segunda-feira (13) pelo ministério, que afirmou a necessidade de mais atenção para algumas capitais, como Vitória.

Apesar disso, os calçadões, praias e feiras da Capital continuam movimentados. A prefeitura promete intensificar as orientações da importância do isolamento social e afirma que essa é uma responsabilidade de todos e não apenas dos órgãos públicos.

VIGILÂNCIA INTENSIFICADA

O Prefeito de Vitória, Luciano Rezende, afirmou que os números por bairros representam uma amostra pequena para cerca de 335 mil habitantes. Porém, ele afirma que um dos motivos para Jardim Camburi liderar os números atualmente é o fato da população da região continuar movimentando o calçadão da praia, por exemplo.

"Esse panorama dos bairros não reflete necessariamente a realidade. O Brasil está testando muito pouco porque não tem teste disponível para a grande massa. Não há bairro mais seguro que outro. O número em Jardim Camburi tem relação com o tamanho do bairro, que é o mais populoso. Também tem relação com o fato que em um único local houve 20 casos, além do movimento crescente no calçadão da cidade. A ausência de movimentação cumprida nos primeiros dias de março não está se repetindo. Vemos isso até mesmo pelo movimento de automóveis na cidade, que cresceu muito. Há a necessidade de isolamento social", afirmou.

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O prefeito completou que, além do isolamento necessário para agora, é preciso lavar as mãos e usar mascaras quando precisar sair de casa para, por exemplo, ir ao mercado. Ele garantiu que a Prefeitura vai intensificar a vigilância e orientação, mas afirmou que esse é um trabalho de todos.

"É necessário que as pessoas tenham responsabilidade e parem com a ilusão de achar que o poder público pode prender milhares de pessoas e fechar todos os comércios. Eu sou médico e te digo: em todas as principais epidemias que aconteceram no mundo houve conflitos de pessoas que não acreditavam em medidas sanitárias e o preço disso foi o número exagerado de doentes" Luciano Rezende - Prefeito de Vitória

Indagado se estuda a hipótese de multar quem desrespeita a quarentena ou isolar praias, o prefeito respondeu que não, mas completou que as pessoas precisam entender a necessidade de combater a pandemia. "Milão fez campanha 'Milão Não Pode Parar' e agora está desse jeito, com números altos. Essa não é uma questão partidária", disse.

VILA VELHA: GUARDA-VIDAS ORIENTAM BANHISTAS

Ao lado de Vitória, Vila Velha também está entre os dois municípios do Espírito Santo que mais registraram casos confirmados da Covid-19. Até o último domingo (12) eram 22 casos em Itapoã e 17 na Praia da Costa, bairros mais afetados na região. O próximo boletim com os números mais recentes da confirmação da doença por bairros deve ser divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (15).

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O secretário municipal de saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis, falou em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (14) que tanto nesses bairros mais afetados, como em todo Estado, é possível observar aglomerações em calçadões, além donos de bares que insistem em abrir. Ele afirmou que a Prefeitura está trabalhando, mas que a população precisa colaborar.

"O Estado tomou medidas importantes da hora certa, a prefeitura está trabalhando, o que está faltando é o comprometimento da população em só sair de casa para o essencial. Chegamos a prender o dono de um bar. Mas sabemos que depois o comércio volta a abrir. Queremos evitar uma quarentena tão rígida como na Europa, onde se você sair pode ser preso. Mas é preciso conscientização. Essa doença já matou no mundo todo 120 mil pessoas, além de 2 milhões de infectados, em apenas 4 meses" Jarbas Ribeiro de Assis - Secretário municipal de saúde de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou ainda, por nota, que os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) sobre incidências de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 nos bairros do município, servirão como base de orientação de estratégias para o direcionamento de políticas públicas que já estão acontecendo.

"O município de Vila Velha foi o primeiro do ES a estabelecer um planejamento, por meio do Plano de Contingência Covid-19, para determinar fluxos das redes municipal, estadual e privada", informou a prefeitura. Veja a seguir algumas das medidas do planejamento:

Manutenção do grupo de trabalho virtual, com os representantes de todos os níveis de atenção à saúde, da rede pública e privada do município, atualizando-os com as últimas orientações e condutas provenientes da SESA e do MS quanto a suspeição e manejo da COVID-19.

Investigação diária dos novos casos suspeitos da COVID-19, notificados e encaminhados para vigilância epidemiológica.



Investigação diária dos casos positivos da COVID-19 e contatos domiciliares.



Monitoramento diário dos casos positivos da COVID-19 e contatos até a alta do isolamento domiciliar.



Representação da vigilância epidemiológica nas reuniões do Centro de Operações de Emergência do Estado/COE/SESA.



Manutenção do call center 162 serviço telefônico gratuito disponibilizado a população que é atendida por uma equipe multiprofissional, desde o dia 19/03/2020.



A prefeitura completou que para atender as recomendações das autoridades de saúde pública para o isolamento social e prevenir o avanço do coronavírus no município, está realizando ações preventivas para inibir as aglomerações e o contágio da doença.