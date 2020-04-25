Site permite governos estaduais monitorarem população pelo celular

Site vai ajudar no monitoramento de isolamento social durante à pandemia do novo coronavírus Crédito: Pixabay

As operadores de telefonia da Claro, TIM, Oi e Vivo criaram um site para ajudar no monitoramento de isolamento social durante à pandemia do novo coronavírus . Por meio de dados de celulares, governos estaduais, municipais e federais poderão ver 'mapas de calor' dos locais com maiores aglomerações. As informações foram divulgadas pelo site Uol.

Concluída nesta terça-feira (21), a ferramenta apresenta o índice de isolamento social de todas as região do Brasil . Dessa forma, os governantes terão a possibilidade de comparar as taxas com diferentes territórios.

Segundo o presidente do Sinditelebrasil, Marcos Ferrari, Estados como Espírito Santo , Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Sul, já estão interessados nessa plataforma. O acesso também poderá ser feito por outras capitais e municípios, desde que tenham mais de 500 mil habitantes.

Ferrari explica que o site foi construído pela ABR Telecom que desenvolve serviços de dados, como o da portabilidade numérica  processo o qual permite ao consumidor trocar sua operadora de telefone, sem a alteração do número.

ACESSO

A ferramenta deve ser acessada em uma página na internet. Ao entrar, será exibido um termo de cooperação e um de responsabilidade. O primeiro aponta as limitações técnicas, já o segundo, as leis e os parâmetros de segurança. É importante lembrar que cidadãos comuns não estão autorizados a conectar-se ao site. Por isso, o acesso deve ser solicitado somente pelas administrações públicas e não pode se compartilhado com outras pessoas.

Ferrari comunica que a regra não está aberta para discussões. "A gente está aplicando o princípio da isonomia. Ou aceita ou não aceita", diz.

DADOS ANÔNIMOS

Os dados da plataforma não podem ser utilizados para a identificação de clientes das operadoras. De acordo com o presidente da Sinditelebrasil, "É estatística apenas. É como se fosse uma catraca de metrô. As pessoas vão passando e a roleta vai registrando o número de pessoas. No fim do dia, a estação vai olhar a catraca e saber quantas pessoas passaram por ali, mas não sabe quem passou", pronuncia.

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