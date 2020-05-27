Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Enfrentamento à Covid-19

Serra faz 'blitz do bem' com barreira sanitária e entrega de kits

As abordagens serão direcionadas a condutores de automóveis e motocicletas, que receberão orientações de prevenção ao contágio do novo coronavírus, além de informativos, máscaras e kits de limpeza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 15:48

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:48

A Prefeitura da Serra começou nesta quarta-feira (27) uma força-tarefa no combate ao novo coronavírus, com realização de barreiras sanitárias nos bairros do município. A blitz do bem  como foi batizada a ação pela administração municipal  acontece nos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares e vai conscientizar a população a respeito da importância de manter o isolamento social e tomar os cuidados necessários para conter a pandemia.
Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II.
Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico Crédito: Ricardo Medeiros
Em Vila Nova de Colares, uma tenda estará montada na Avenida Colares Júnior, na esquina com a Avenida Alfredo Galeno. Já em Feu Rosa, o ponto será próximo à Unidade Regional de Saúde do bairro. A ação acontece, simultaneamente nos dois bairros, até sexta-feira (29), das 7h às 17 horas.

Veja Também

Coronavírus: Serra e Vila Velha registram mais de 2 mil casos confirmados

As abordagens serão direcionadas a condutores de automóveis e motocicletas, que receberão orientações de prevenção ao contágio do novo coronavírus, informativos, máscaras e um kit de limpeza composto por um recipiente com hipoclorito de sódio, sabão e sabonete.
Durante a blitz do bem em Vila Nova de Colares e em Feu Rosa serão distribuídos cerca de 12 mil kits de limpeza e 24 mil máscaras. Também haverá aferição da temperatura corporal dos condutores e passageiros, feita pelos profissionais da Secretaria de Saúde. Uma van também vai percorrer os bairros.
Estamos buscando adotar diariamente medidas eficazes para combater o novo coronavírus. Precisamos muito da ajuda da população para juntos vencermos essa pandemia. Lave as mãos, só saia de casa se necessário e, é claro, utilize as máscaras que serão doadas pela prefeitura, afirmou o prefeito Audifax Barcelos.

Movimento do comércio em Laranjeiras na Serra

A máscara é feita de material lavável e dura, pelo menos, 60 dias. Já o kit de higiene e limpeza é composto por sabão de coco, sabonete e água sanitária.

Veja Também

4 dicas para controlar a angústia e a ansiedade e manter a produtividade

Segunda etapa do inquérito sorológico é iniciada em 19 cidades do ES

Barreiras sanitárias são instaladas em aldeias indígenas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados