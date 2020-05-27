Serra faz 'blitz do bem' com barreira sanitária e entrega de kits

Prefeitura da Serra começou nesta quarta-feira (27) uma força-tarefa no combate ao novo coronavírus , com realização de barreiras sanitárias nos bairros do município. A blitz do bem  como foi batizada a ação pela administração municipal  acontece nos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares e vai conscientizar a população a respeito da importância de manter o isolamento social e tomar os cuidados necessários para conter a pandemia.

Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico Crédito: Ricardo Medeiros

Em Vila Nova de Colares, uma tenda estará montada na Avenida Colares Júnior, na esquina com a Avenida Alfredo Galeno. Já em Feu Rosa, o ponto será próximo à Unidade Regional de Saúde do bairro. A ação acontece, simultaneamente nos dois bairros, até sexta-feira (29), das 7h às 17 horas.

As abordagens serão direcionadas a condutores de automóveis e motocicletas, que receberão orientações de prevenção ao contágio do novo coronavírus, informativos, máscaras e um kit de limpeza composto por um recipiente com hipoclorito de sódio, sabão e sabonete.

Durante a blitz do bem em Vila Nova de Colares e em Feu Rosa serão distribuídos cerca de 12 mil kits de limpeza e 24 mil máscaras. Também haverá aferição da temperatura corporal dos condutores e passageiros, feita pelos profissionais da Secretaria de Saúde. Uma van também vai percorrer os bairros.

Estamos buscando adotar diariamente medidas eficazes para combater o novo coronavírus. Precisamos muito da ajuda da população para juntos vencermos essa pandemia. Lave as mãos, só saia de casa se necessário e, é claro, utilize as máscaras que serão doadas pela prefeitura, afirmou o prefeito Audifax Barcelos.

Movimento do comércio em Laranjeiras na Serra