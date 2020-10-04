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Semana começa com chuva, mas temperaturas continuam altas no ES

Termômetros só não devem marcar mais de 30ºC na Região Serrana do Estado; Incaper alerta para baixa umidade do ar nos próximos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 19:41

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 19:41

Vitor Jubini
Chuva não vai afastar as altas temperaturas no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Semana começa com chuva, mas temperaturas continuam altas no ES
O céu que já não esteve tão azul durante este domingo (4) no Espírito Santo, deve continuar encoberto na primeira segunda-feira (5) de outubro. A previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva logo pela manhã, em todo o Estado. Mas, nem assim, as altas temperaturas vão dar uma trégua aos capixabas.
Com exceção da Região Serrana, os termômetros devem marcar mais de 30ºC em todas as regiões, de acordo com o Incaper. O calor mais intenso deverá ser sentido por quem vive no Norte ou Noroeste, onde as máximas devem chegar aos 35ºC. Na Grande Vitória, as temperaturas devem variar entre 23ºC e 31ºC.
  • Região Sul: mínima de 18ºC e máxima de 34ºC
  • Região Serrana: mínima de 12ºC (nas regiões mais altas) e máxima de 30ºC
  • Região Norte: mínima de 21ºC e máxima de 35ºC
  • Região Noroeste: mínima de 19ºC (em Alto Rio Novo e Mantenópolis) e máxima de 35ºC
  • Região Nordeste: mínima de 21ºC e máxima de 33ºC
Na terça-feira (6), o sol já volta a brilhar com mais força em todo o Estado e as temperaturas aumentam. Como não deve chover, a umidade relativa do ar tende a ficar abaixo dos 30% em trechos das regiões Norte, Sul, Noroeste e Serrana. Por isso, é importante reforçar a hidratação e evitar a exposição ao sol.
Na quarta-feira (7), o sol também predomina e não chove. Segundo a Climatempo, somente a partir da segunda quinzena de outubro que as pancadas de chuvas típicas da primavera devem acontecer regularmente no Centro-Sul do país, o que vai impedir que o calorão da última semana se repita em um curto prazo.

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