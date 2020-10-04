Semana começa com chuva, mas temperaturas continuam altas no ES

Com exceção da Região Serrana, os termômetros devem marcar mais de 30ºC em todas as regiões, de acordo com o Incaper. O calor mais intenso deverá ser sentido por quem vive no Norte ou Noroeste, onde as máximas devem chegar aos 35ºC.

Na terça-feira (6), o sol já volta a brilhar com mais força em todo o Estado e as temperaturas aumentam. Como não deve chover, a umidade relativa do ar tende a ficar abaixo dos 30% em trechos das regiões Norte, Sul, Noroeste e Serrana. Por isso, é importante reforçar a hidratação e evitar a exposição ao sol.