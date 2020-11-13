Segunda Ponte terá alça interditada na madrugada a partir de terça

Intervenções na Segunda Ponte vão interditar alça de acesso ao bairro Jardim América, em Cariacica Crédito: Divulgação / DER-ES

A alça que liga a Segunda Ponte ao bairro Jardim América, em Cariacica, será interditada durante a madrugada para a realização de obras de recuperação da pista. As intervenções terão início a partir da próxima terça-feira (17) e vão interditar o trecho de 22h às 6h para os motoristas que seguem no sentido Vitória x Vila Velha.

As opções para os motoristas terem acesso ao bairro Jardim América serão a alça de acesso à BR 262, que sai ao lado da Estação Pedro Nolasco, ou optar pelas Cinco Pontes. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas até o dia 30 de novembro, quando as interdições durante a madrugada não serão mais necessárias.

O trabalho será realizado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), que está fazendo as obras de recuperação nas pistas e da estrutura do viaduto Governador Gerson Camata, no trecho da Segunda Ponte que fica sobre os municípios de Vila Velha e Cariacica. Já o trecho sobre o mar é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Em nota, o DER informou que já realizou o trabalho de recuperação dos guarda-corpos e pilares, além da pintura do trecho e limpeza da estrutura conhecida como caixão. De acordo com o órgão, o investimento na recuperação do trecho ultrapassa os R$ 6 milhões e a previsão é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre do ano que vem.

O OUTRO TRECHO