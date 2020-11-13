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Obras de recuperação

Segunda Ponte terá alça interditada na madrugada a partir de terça

O motivo são obras que vão ser realizadas pelo DER-ES no trecho de acesso ao bairro Jardim América, que será fechado de 22h às 6h para recuperação da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 20:26

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 20:26

Intervenções na Segunda Ponte vão interditar alça de acesso ao bairro Jardim América, em Cariacica
Intervenções na Segunda Ponte vão interditar alça de acesso ao bairro Jardim América, em Cariacica Crédito: Divulgação / DER-ES
A alça que liga a Segunda Ponte ao bairro Jardim América, em Cariacica, será interditada durante a madrugada para a realização de obras de recuperação da pista. As intervenções terão início a partir da próxima terça-feira (17) e vão interditar o trecho de 22h às 6h para os motoristas que seguem no sentido Vitória x Vila Velha.
As opções para os motoristas terem acesso ao bairro Jardim América serão a alça de acesso à BR 262, que sai ao lado da Estação Pedro Nolasco, ou optar pelas Cinco Pontes. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas até o dia 30 de novembro, quando as interdições durante a madrugada não serão mais necessárias.
O trabalho será realizado pelo Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), que está fazendo as obras de recuperação nas pistas e da estrutura do viaduto Governador Gerson Camata, no trecho da Segunda Ponte que fica sobre os municípios de Vila Velha e Cariacica. Já o trecho sobre o mar é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

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Em nota, o DER informou que já realizou o trabalho de recuperação dos guarda-corpos e pilares, além da pintura do trecho e limpeza da estrutura conhecida como caixão. De acordo com o órgão, o investimento na recuperação do trecho ultrapassa os R$ 6 milhões e a previsão é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre do ano que vem.

O OUTRO TRECHO

O DNIT foi procurado pela reportagem para falar sobre as obras realizadas no trecho da ponte  que fica sobre o mar, e que é de competência do órgão. Esta matéria será atualizada assim que a resposta for recebida.

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