Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrevista

Secretário de Saúde do ES fala sobre ações contra a Covid-19

Nésio Fernandes conversou com a jornalista Fernanda Queiroz no programa CBN Vitória desta quarta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 10:27

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 10:27

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior
O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O Espírito Santo chegou a 65.213 casos e 2.082 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que mostrou que, apenas nas últimas 24 horas, a doença infectou 1.332 pessoas.
Em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou que a situação do interior do Estado é difícil. A chamada normalidade só poderá ser conquistada com uma vacina e a doença se tornará endêmica. Sobre o alto número de contaminados e mortes diárias, Nésio Fernandes deixou um recado: "O vírus é danado! Quem se oferece, ele agarra"Ouça a entrevista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados