Secretário de Saúde do ES fala sobre ações contra a Covid-19

O Espírito Santo chegou a 65.213 casos e 2.082 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que mostrou que, apenas nas últimas 24 horas, a doença infectou 1.332 pessoas.
Em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou que a situação do interior do Estado é difícil. A chamada normalidade só poderá ser conquistada com uma vacina e a doença se tornará endêmica. Sobre o alto número de contaminados e mortes diárias, Nésio Fernandes deixou um recado: "O vírus é danado! Quem se oferece, ele agarra". Ouça a entrevista.