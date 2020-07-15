Secretário de Saúde do ES fala sobre ações contra a Covid-19

Em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou que a situação do interior do Estado é difícil. A chamada normalidade só poderá ser conquistada com uma vacina e a doença se tornará endêmica. Sobre o alto número de contaminados e mortes diárias, Nésio Fernandes deixou um recado: