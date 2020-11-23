Secretário de Saúde atualiza cenário de enfrentamento à Covid-19 no ES

O Espírito Santo atingiu a marca de 178.159 pessoas contaminadas pela Covid-19 e 4.128 óbitos causados pela doença até este domingo (22). Somente na última semana (16 a 22 de novembro), a média foi de 1.176 novos casos diários. A taxa de transmissão do vírus também cresce no Estado: o Rt foi de 1,37, o que, na prática, significa dez pessoas contaminando outras 14 - a terceira semana seguida de aumento do marcador.
Além disso, após quase dois meses na classificação de risco baixo, de acordo com o mapa de risco que entra em vigor nesta segunda-feira (23), alguns municípios da Grande Vitória voltaram para o risco moderado: Vitória, Cariacica e Viana. Diante de tudo isso, o Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, traz o panorama da Covid-19 no Espírito Santo e atualiza o cenário de enfrentamento da doença em uma entrevista à CBN Vitória, nesta manhã (23). Acompanhe ao vivo!