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Secretário de Saúde atualiza cenário de enfrentamento à Covid-19 no ES

Nésio Fernandes traz o panorama da Covid-19  e atualiza as ações de enfrentamento da doença no Espírito Santo em uma entrevista ao vivo para a jornalista Fernanda Queiroz, na rádio CBN Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 11:41

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:41

O Espírito Santo atingiu a marca de 178.159 pessoas contaminadas pela Covid-19 e 4.128 óbitos causados pela doença até este domingo (22). Somente na última semana (16 a 22 de novembro), a média foi de 1.176 novos casos diários. A taxa de transmissão do vírus também cresce no Estado: o Rt foi de 1,37, o que, na prática, significa dez pessoas contaminando outras 14 - a terceira semana seguida de aumento do marcador.
Além disso, após quase dois meses na classificação de risco baixo, de acordo com o mapa de risco que entra em vigor nesta segunda-feira (23), alguns municípios da Grande Vitória voltaram para o risco moderado: Vitória, Cariacica e Viana.  Diante de tudo isso, o Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, traz o panorama da Covid-19 no Espírito Santo e atualiza o cenário de enfrentamento da doença em uma entrevista à CBN Vitória, nesta manhã (23). Acompanhe ao vivo!
Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta quarta-feira (09)
Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fala sobre o enfrentamento à pandemia nesta manhã (23) na rádio CBN Vitória Crédito: Divulgação / Sesa

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