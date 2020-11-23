Secretário de Saúde atualiza cenário de enfrentamento à Covid-19 no ES

Além disso, após quase dois meses na classificação de risco baixo, de acordo com o mapa de risco que entra em vigor nesta segunda-feira (23), alguns municípios da Grande Vitória voltaram para o risco moderado: Vitória, Cariacica e Viana. Diante de tudo isso, o Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, traz o panorama da Covid-19 no Espírito Santo e atualiza o cenário de enfrentamento da doença em uma entrevista à CBN Vitória, nesta manhã (23). Acompanhe ao vivo!