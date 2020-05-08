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Covid-19

São Mateus registra segunda morte por coronavírus

De acordo com a prefeitura, a vítima é uma idosa de 79 anos, ela estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 19:17

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 19:17

Cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo
Cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de São Mateus
O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, registrou a sua segunda morte em função do novo coronavírus, nesta sexta-feira (8). De acordo com a prefeitura, a vítima é uma idosa de 79 anos.
O Executivo municipal afirmou que a idosa foi internada na última terça-feira (5), ela fez o exame que detectou a doença  na quarta-feira (06), por teste rápido. Ela  estava  em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, referência para tratamento de pacientes com doença. 
primeira morte registrada pela doença em São Mateus foi no dia 4 de abril, um gerente bancário de 35 anos. 

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CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, São Mateus tem 287 casos notificados com suspeita de Coronavírus. Destes, 47 foram confirmados, 98 descartados, 142 são casos suspeitos, 24 foram curados e 2 óbitos foram confirmados.
Dos casos confirmados, 15 são profissionais de Saúde: 12 estão em isolamento domiciliar e 3 curados.

CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO EM SÃO MATEUS

  • Aroeira - 1
  • Boa Vista - 4
  • Cacique - 1
  • Centro - 1
  • Chácara do Cricaré (Inocoop) - 1
  • Fátima - 1
  • Forno Velho (Cohab) - 1
  • Guriri - 13
  • Ideal - 1
  • Jacuí  1
  • Morada do Ribeirão - 2
  • Nativo - 3
  • Nova São Mateus - 1
  • Novo Horizonte - 1
  • Parque Washington - 1
  • Pedra Dagua - 1
  • Rio Preto - 1
  • Santa Tereza (Ponte) - 1
  • Santo Antônio - 6
  • Sernamby - 1
  • Universitário - 1
  • Vila Nova - 3

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