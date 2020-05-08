São Mateus registra segunda morte por coronavírus

O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, registrou a sua segunda morte em função do novo coronavírus, nesta sexta-feira (8). De acordo com a prefeitura, a vítima é uma idosa de 79 anos.
O Executivo municipal afirmou que a idosa foi internada na última terça-feira (5), ela fez o exame que detectou a doença na quarta-feira (06), por teste rápido. Ela estava em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, referência para tratamento de pacientes com doença.
A primeira morte registrada pela doença em São Mateus foi no dia 4 de abril, um gerente bancário de 35 anos.
CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, São Mateus tem 287 casos notificados com suspeita de Coronavírus. Destes, 47 foram confirmados, 98 descartados, 142 são casos suspeitos, 24 foram curados e 2 óbitos foram confirmados.
Dos casos confirmados, 15 são profissionais de Saúde: 12 estão em isolamento domiciliar e 3 curados.
CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO EM SÃO MATEUS
- Aroeira - 1
- Boa Vista - 4
- Cacique - 1
- Centro - 1
- Chácara do Cricaré (Inocoop) - 1
- Fátima - 1
- Forno Velho (Cohab) - 1
- Guriri - 13
- Ideal - 1
- Jacuí 1
- Morada do Ribeirão - 2
- Nativo - 3
- Nova São Mateus - 1
- Novo Horizonte - 1
- Parque Washington - 1
- Pedra Dagua - 1
- Rio Preto - 1
- Santa Tereza (Ponte) - 1
- Santo Antônio - 6
- Sernamby - 1
- Universitário - 1
- Vila Nova - 3