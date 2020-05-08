São Mateus registra segunda morte por coronavírus

Cidade de São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de São Mateus

O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, registrou a sua segunda morte em função do novo coronavírus, nesta sexta-feira (8). De acordo com a prefeitura, a vítima é uma idosa de 79 anos.

O Executivo municipal afirmou que a idosa foi internada na última terça-feira (5), ela fez o exame que detectou a doença na quarta-feira (06), por teste rápido. Ela estava em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Roberto Silvares, referência para tratamento de pacientes com doença.

CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, São Mateus tem 287 casos notificados com suspeita de Coronavírus. Destes, 47 foram confirmados, 98 descartados, 142 são casos suspeitos, 24 foram curados e 2 óbitos foram confirmados.

Dos casos confirmados, 15 são profissionais de Saúde: 12 estão em isolamento domiciliar e 3 curados.

CASOS CONFIRMADOS POR BAIRRO EM SÃO MATEUS