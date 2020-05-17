Rodoviários prometem greve em protesto por saída de cobradores

Rodoviários em assembleia realizada neste sábado (16) Crédito: Sindirodoviários-ES

Os motoristas e cobradores de ônibus prometem entrar em greve a partir das primeiras horas deste domingo (17). A decisão foi tomada em assembleia da categoria na tarde deste sábado (16), na sede dos Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES). A paralisação é em protesto contra a medida do governo do Estado de proibir o pagamento das passagens em dinheiro, o que levou ao afastamento dos cobradores.



O diretor financeiro do Sindirodoviários, Valdeci Laurino, confirmou a decisão da categoria. Nenhum ônibus vai sair sem cobrador, disse.

Embora a legislação obrigue que as greves dos rodoviários sejam anunciadas em edital com 72 horas de antecedência, o advogado do sindicato Rafael Burini afirmou que a decisão dos trabalhadores foi de iniciar o movimento imediatamente. "A categoria decidiu que começa amanhã (domingo, dia 17) e não há previsão de retorno. A vontade da categoria é soberana", afirmou



Sobre o objetivo da greve, Burini explicou que os trabalhadores, principalmente os cobradores, têm medo de perder o emprego. A revolta da categoria é a possibilidade de demissão, pronunciou.

Ainda de acordo com o advogado, o temor da perda dos postos de trabalho vem desde a implantação dos ônibus com ar-condicionado, uma vez que esses veículos não têm cobrador. Ele afirma que os trabalhadores temem que, após a pandemia, haja a extinção dos postos.

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