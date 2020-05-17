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Paralisação

Rodoviários prometem greve em protesto por saída de cobradores

A categoria se reuniu em assembleia e votou pela paralisação imediata das atividades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2020 às 21:46

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 21:46

Rodoviários em assembleia realizada neste sábado (16)
Rodoviários em assembleia realizada neste sábado (16) Crédito: Sindirodoviários-ES
Os motoristas e cobradores de ônibus prometem entrar em greve a partir das primeiras horas deste domingo (17). A decisão foi tomada em assembleia da categoria na tarde deste sábado (16), na sede dos Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES). A paralisação é em protesto contra a medida do governo do Estado de proibir o pagamento das passagens em dinheiro, o que levou ao afastamento dos cobradores.
O diretor financeiro do Sindirodoviários, Valdeci Laurino, confirmou a decisão da categoria. Nenhum ônibus vai sair sem cobrador, disse.
Embora a legislação obrigue que as greves dos rodoviários sejam anunciadas em edital com 72 horas de antecedência, o advogado do sindicato Rafael Burini afirmou que a decisão dos trabalhadores foi de iniciar o movimento imediatamente. "A categoria decidiu que começa amanhã (domingo, dia 17) e não há previsão de retorno. A vontade da categoria é soberana", afirmou

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Sobre o objetivo da greve, Burini explicou que os trabalhadores, principalmente os cobradores, têm medo de perder o emprego. A revolta da categoria é a possibilidade de demissão, pronunciou.
Ainda de acordo com o advogado, o temor da perda dos postos de trabalho vem desde a implantação dos ônibus com ar-condicionado, uma vez que esses veículos não têm cobrador. Ele afirma que os trabalhadores temem que, após a pandemia, haja a extinção dos postos.

GOVERNO DIZ QUE EMPREGOS ESTÃO MANTIDOS

Com medida para conter a contaminação do novo coronavíruso governo do Estado anunciou que não será aceito dinheiro como forma de pagamento da passagem. Mesmo com o afastamento dos cobradores, o governo estadual garantiu que eles manterão seus empregos.

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TRABALHO ESSENCIAL

O advogado ressaltou que, desde o início da pandemia, os rodoviários não fizeram manifestações pois "compreendem a importância do serviço que realizam para a população". Contudo, Burini declarou que, neste momento, "precisam tomar uma atitude em relação a possibilidade da perda do trabalho".

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