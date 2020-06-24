Rodoviários da viação Tabuazeiro entram no 3º dia de paralisação em Vitória

Ônibus da Viação Tabuazeiro seguem na garagem pelo terceiro dia seguido Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários

A Viação Tabuazeiro é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória. A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

A REUNIÃO

Your browser does not support the audio element. Rodoviários da viação Tabuazeiro entram no terceiro dia de paralisação em Vitória

Ainda segundo o Setpes, a empresa Tabuazeiro precisa de dinheiro para quitar o salário dos trabalhadores, já que a receita vem sendo de aproximadamente R$ 200 mil, enquanto a despesa chegaria a mais de R$ 1 milhão. A conta não fecha, disse.

Já o advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Rafael Burini, afirmou que foi discutida, em reunião, a possibilidade de uma ajuda da administração municipal para com a Tabuazeiro.

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória (PMV) informou que está estudando medidas complementares àquelas já tomadas anteriormente para ajudar tanto a empresa quanto os trabalhadores. O órgão destaca que já repassou, como antecipação de crédito, meio milhão de reais relativos aos vales-transporte dos servidores e buscará, ainda, em conjunto com as empresas e representantes dos funcionários uma solução.

A PARALISAÇÃO