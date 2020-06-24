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Sem acordo

Rodoviários da viação Tabuazeiro entram no 3º dia de paralisação em Vitória

Representantes dos trabalhadores, da Viação Tabuazeiro e da prefeitura de Vitória fizeram reunião que terminou sem acordo. Sindicato afirma que motoristas e cobradores estão com atrasos de salário e tíquete-alimentação há pelo menos três meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 09:14

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 09:14

Rodoviários da viação Tabuazeiro iniciam paralisação
Ônibus da Viação Tabuazeiro seguem na garagem pelo terceiro dia seguido Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários
Após a reunião realizada entre representantes dos trabalhadores, da empresa e a Prefeitura de Vitória nesta terça-feira (23) terminar sem acordo, os ônibus da Viação Tabuazeiro que operam no sistema municipal de ônibus da Capital não saíram das garagens nesta quarta (24). É o terceiro dia de paralisação dos motoristas e cobradores que alegam ter atraso no salário e também no tíquete-alimentação.
A Viação Tabuazeiro é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória. A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

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A REUNIÃO

Rodoviários da viação Tabuazeiro entram no terceiro dia de paralisação em Vitória
encontro com representantes dos trabalhadores, da empresa e a Prefeitura de Vitória aconteceu na tarde desta terça (23). De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes), ainda não houve definição das providências que serão tomadas, motivo pelo qual uma nova reunião foi agendada para sexta-feira (26).
Ainda segundo o Setpes, a empresa Tabuazeiro precisa de dinheiro para quitar o salário dos trabalhadores, já que a receita vem sendo de aproximadamente R$ 200 mil, enquanto a despesa chegaria a mais de R$ 1 milhão. A conta não fecha, disse.
Já o advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Rafael Burini, afirmou que foi discutida, em reunião, a possibilidade de uma ajuda da administração municipal para com a Tabuazeiro.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória (PMV) informou que está estudando medidas complementares àquelas já tomadas anteriormente para ajudar tanto a empresa quanto os trabalhadores. O órgão destaca que já repassou, como antecipação de crédito, meio milhão de reais relativos aos vales-transporte dos servidores e buscará, ainda, em conjunto com as empresas e representantes dos funcionários uma solução.

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A PARALISAÇÃO

Os ônibus da empresa não saem da garagem desde a madrugada de segunda-feira (22). De acordo com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), os profissionais dessa empresa enfrentam atrasos no salário e no tíquete-alimentação há pelo menos três meses. Não há previsão de término da paralisação. Essa é a segunda vez em menos de dois meses que os trabalhadores da Tabuazeiro decidem cruzar os braços.

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