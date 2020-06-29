Rodoviários da Tabuazeiro voltam a rodar nesta terça-feira (30)

Rodoviários da viação Tabuazeiro aceitaram proposta feita pela empresa Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários

Após assembleia realizada na tarde desta segunda-feira (29) , os rodoviários da viação Tabuazeiro decidiram que voltarão a rodar a partir desta terça (30). De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), a maioria dos funcionários aceitou a proposta feita pela empresa.

Também nesta segunda-feira (29), a paralisação total dos rodoviários que atuam na viação Tabuazeiro completou uma semana. A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória.

De acordo com um dos trabalhadores que participaram de uma reunião virtual com os empresários da viação, a Tabuazeiro garantiu, antes mesmo da realização da assembleia, o pagamento do tíquete-alimentação nesta segunda (29) e afirmou que não vai atrasar o próximo salário.

Na noite desta segunda-feira (29), o Sindirrodoviários divulgou os termos da proposta apresentada para acabar com a paralisação. São eles:

Pagamento do tíquete-alimentação nesta terça-feira (30)

Pagamento do plano de saúde até sexta-feira (3)

Normalização do pagamento de salários com adiantamento programado para o dia 20 de julho

Os salários atrasados serão pagos de forma parcelada em 10 parcelas com pagamentos todos os dias 29 e 30 de cada mês

A PARALISAÇÃO

A paralisação, que começou no dia 22, afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.