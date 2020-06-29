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Após assembleia

Rodoviários da Tabuazeiro voltam a rodar nesta terça-feira (30)

De acordo com informações do Sindirodoviários, a maioria dos funcionários aceitou a proposta feita pela empresa e ônibus vão voltar a circular em Vitória

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 19:50
Rodoviários da viação Tabuazeiro iniciam paralisação
Rodoviários da viação Tabuazeiro aceitaram proposta feita pela empresa  Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários
Após assembleia realizada na tarde desta segunda-feira (29), os rodoviários da viação Tabuazeiro decidiram que voltarão a rodar a partir desta terça (30). De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), a maioria dos funcionários aceitou a proposta feita pela empresa.
Também nesta segunda-feira (29), a paralisação total dos rodoviários que atuam na viação Tabuazeiro completou uma semana. A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória.
De acordo com um dos trabalhadores que participaram de uma reunião virtual com os empresários da viação, a Tabuazeiro garantiu, antes mesmo da realização da assembleia, o pagamento do tíquete-alimentação nesta segunda (29) e afirmou que não vai atrasar o próximo salário.
Na noite desta segunda-feira (29), o Sindirrodoviários divulgou os termos da proposta apresentada para acabar com a paralisação. São eles: 
  • Pagamento do tíquete-alimentação nesta terça-feira (30)
  • Pagamento do plano de saúde até sexta-feira (3)
  • Normalização do pagamento de salários com adiantamento programado para o dia 20 de julho
  • Os salários atrasados serão pagos de forma parcelada em 10 parcelas com pagamentos todos os dias 29 e 30 de cada mês

A PARALISAÇÃO

A paralisação, que começou no dia 22, afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.
Essa é a segunda vez em menos de dois meses que os trabalhadores da empresa decidem cruzar os braços. A viação, nas últimas semanas, alegou uma queda brusca na arrecadação, por causa da pandemia de coronavírus, para justificar a dificuldade em honrar seus compromissos.

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