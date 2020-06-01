Rio Novo do Sul registra primeira morte por coronavírus

Segundo o município, Rio Novo tem 10 pessoas contaminadas pela doença. Destas, seis estão curadas e três seguem em isolamento domiciliar, se recuperando em casa. A cidade é classificada como risco moderado para transmissão do coronavírus, conforme o mapa da matriz de risco elaborado pelo Governo do Estado.

Nesta segunda-feira (1º), a secretaria municipal de saúde está realizando barreiras sanitárias em dois pontos estratégicos do município. A ação, segundo o município, deve durar alguns dias. O trabalho envolve a distribuição de material informativo, além do uso de termômetro a laser para verificação da temperatura de quem chega na cidade. Caso a pessoa apresente temperatura elevada ou manifeste algum sintoma da doença, será encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal ou para uma Unidade Básica de Saúde.