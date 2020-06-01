Rio Novo do Sul registra primeira morte por coronavírus

O município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, registrou a primeira morte pelo novo coronavírus no último domingo (31). De acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a vítima é uma mulher que morava no bairro São José.
Segundo o município, Rio Novo tem 10 pessoas contaminadas pela doença. Destas, seis estão curadas e três seguem em isolamento domiciliar, se recuperando em casa. A cidade é classificada como risco moderado para transmissão do coronavírus, conforme o mapa da matriz de risco elaborado pelo Governo do Estado.
Nesta segunda-feira (1º), a secretaria municipal de saúde está realizando barreiras sanitárias em dois pontos estratégicos do município. A ação, segundo o município, deve durar alguns dias. O trabalho envolve a distribuição de material informativo, além do uso de termômetro a laser para verificação da temperatura de quem chega na cidade. Caso a pessoa apresente temperatura elevada ou manifeste algum sintoma da doença, será encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal ou para uma Unidade Básica de Saúde.