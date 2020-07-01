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Obras

Revitalização da orla de praia em Iriri vai custar R$ 3 milhões

Praia da Costa Azul, em Iriri, no município de Anchieta, terá demolição de antigos quiosques, calçadão e bicicletários

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:23
Vista panorâmica do balneário de Iriri e praia da Costa Azul, ao sul
Vista panorâmica do balneário de Iriri e praia da Costa Azul, ao sul Crédito: Deidson Ribeiro
A Praia da Costa Azul, no município de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, passará por obras de revitalização por um ano. O projeto, que ira custar mais de R$ 3 milhões, conta com a demolição dos antigos quiosques e reconstrução de novos, paisagismo e bicicletários.
Segundo a prefeitura, os oito quiosques existentes serão demolidos para a construção de seis novos. O projeto inclui ainda a construção de três banheiros e três quiosques para a venda de água de coco. Haverá drenagem e pavimentação da via, iluminação com lâmpadas de LED, paisagismo, instalação de lixeiras e bicicletários. As castanheiras existentes na orla, de acordo com o município, serão mantidas.
Revitalização contará com banheiros públicos e novos quiosques
Revitalização contará com banheiros públicos e novos quiosques Crédito: Divulgação/PMA

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A Praia da Costa Azul fica na região de Iriri, a 7 km da sede. A orla tem, aproximadamente, 500 metros de extensão e o acesso é totalmente asfaltado. Com águas claras e mar calmo é uma das praias mais conhecidas de Iriri, que chega a receber em média, na alta temporada, 50 mil pessoas.
Para o prefeito Fabrício Petri a obra será mais um importante instrumento turístico para o município. Com apoio do governo estadual estamos conseguindo executar duas orlas (Iriri e Castelhanos) e com recursos próprios a orla da Praia Central. Essas obras representam importantes instrumentos de fomento ao turismo no município, atraindo mais visitantes e fomentando a economia local, disse.
Projeto também prevê bicicletários na orla
Projeto também prevê bicicletários na orla Crédito: Divulgação/PMA
A ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (30) e os trabalhos devem começar nos próximos dias. A execução do projeto será realizada por meio de um convênio entre a prefeitura de Anchieta e o governo do Estado. A obra tem previsão de conclusão de 360 dias e o valor do contrato com a empresa executora é de R$ 3.225.461,19.

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