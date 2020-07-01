Revitalização da orla de praia em Iriri vai custar R$ 3 milhões

Vista panorâmica do balneário de Iriri e praia da Costa Azul, ao sul Crédito: Deidson Ribeiro

A Praia da Costa Azul, no município de Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, passará por obras de revitalização por um ano. O projeto, que ira custar mais de R$ 3 milhões, conta com a demolição dos antigos quiosques e reconstrução de novos, paisagismo e bicicletários.

Segundo a prefeitura, os oito quiosques existentes serão demolidos para a construção de seis novos. O projeto inclui ainda a construção de três banheiros e três quiosques para a venda de água de coco. Haverá drenagem e pavimentação da via, iluminação com lâmpadas de LED, paisagismo, instalação de lixeiras e bicicletários. As castanheiras existentes na orla, de acordo com o município, serão mantidas.

Revitalização contará com banheiros públicos e novos quiosques Crédito: Divulgação/PMA

A Praia da Costa Azul fica na região de Iriri, a 7 km da sede. A orla tem, aproximadamente, 500 metros de extensão e o acesso é totalmente asfaltado. Com águas claras e mar calmo é uma das praias mais conhecidas de Iriri, que chega a receber em média, na alta temporada, 50 mil pessoas.

Para o prefeito Fabrício Petri a obra será mais um importante instrumento turístico para o município. Com apoio do governo estadual estamos conseguindo executar duas orlas (Iriri e Castelhanos) e com recursos próprios a orla da Praia Central. Essas obras representam importantes instrumentos de fomento ao turismo no município, atraindo mais visitantes e fomentando a economia local, disse.

Projeto também prevê bicicletários na orla Crédito: Divulgação/PMA