Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Reunião sobre greve de rodoviários da Tabuazeiro termina sem acordo

Uma nova reunião entre o Setpes, a Prefeitura de Vitória, empresa e os rodoviários foi marcada para sexta-feira (26). Até lá, a paralisação continua no transporte coletivo da capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 16:49

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 16:49

Rodoviários da viação Tabuazeiro iniciam paralisação
Rodoviários da viação Tabuazeiro não circulam desde esta segunda-feira (22)  Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários
Uma reunião entre representantes dos trabalhadores rodoviários, a empresa de ônibus Tabuazeiro e a Prefeitura de Vitória ocorreu no início da tarde desta terça-feira (23), com a finalidade de discutir a paralisação dos motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro, que está no segundo dia. Apesar do encontro, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes), ainda não houve definição das providências que serão tomadas, motivo pelo qual uma nova reunião foi agendada para  sexta-feira (26).
Ainda segundo o Setpes, a empresa Tabuazeiro, uma das três que operam os coletivos municipais da Capital, chamados de verdinhos, precisa de dinheiro para quitar o salário dos trabalhadores, já que a receita vem sendo de aproximadamente R$ 200 mil, enquanto a despesa chegaria a mais de R$ 1 milhão. A conta não fecha, disse.
Já o advogaduo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Rafael Burini, afirmou que foi discutida, em reunião, a possibilidade de uma ajuda da administração municipal para com a Tabuazeiro.
Mas ainda não houve sinalização de medida em concreto por parte da municipalidade. A empresa diz que não tem condições de pagar e os trabalhadores continuam sem receber. Desse jeito não há previsão de retorno dos ônibus às ruas, só quando houver pagamento. Semana passada houve a aprovação da lei 9.640, que aprova essa ajuda de custeio por parte do município durante a pandemia, mas ainda não tivemos avanço, afirmou.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória (PMV) informou que  está estudando medidas complementares àquelas já tomadas anteriormente para ajudar tanto a empresa quanto os trabalhadores. O órgão destaca que já repassou, como antecipação de crédito, meio milhão de reais relativos aos vales-transporte dos servidores e buscará, ainda, em conjunto com as empresas e representantes dos funcionários uma solução.

A PARALISAÇÃO

A paralisação dos rodoviários da viação Tabuazeiro entrou no segundo dia nesta terça-feira (23). A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória. Os ônibus da viação não saem da garagem desde a madrugada de segunda-feira (22). De acordo com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), os profissionais dessa empresa enfrentam atrasos no salário e no tíquete-alimentação há pelo menos três meses.
Não há previsão de término da paralisação. Essa é a segunda vez em menos de dois meses que os trabalhadores da Tabuazeiro decidem cruzar os braços. A paralisação afeta passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.

Veja Também

Detran faz leilão on-line de 135 veículos com lance a partir de R$ 200

Após ação da Justiça, governo do ES se reúne com lideranças da Piedade

Acidente causa congestionamento no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados