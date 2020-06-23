Reunião sobre greve de rodoviários da Tabuazeiro termina sem acordo

Rodoviários da viação Tabuazeiro não circulam desde esta segunda-feira (22) Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários

Uma reunião entre representantes dos trabalhadores rodoviários, a empresa de ônibus Tabuazeiro e a Prefeitura de Vitória ocorreu no início da tarde desta terça-feira (23), com a finalidade de discutir a paralisação dos motoristas e cobradores da Viação Tabuazeiro, que está no segundo dia . Apesar do encontro, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes), ainda não houve definição das providências que serão tomadas, motivo pelo qual uma nova reunião foi agendada para sexta-feira (26).

Ainda segundo o Setpes, a empresa Tabuazeiro, uma das três que operam os coletivos municipais da Capital, chamados de verdinhos, precisa de dinheiro para quitar o salário dos trabalhadores, já que a receita vem sendo de aproximadamente R$ 200 mil, enquanto a despesa chegaria a mais de R$ 1 milhão. A conta não fecha, disse.

Já o advogaduo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Rafael Burini, afirmou que foi discutida, em reunião, a possibilidade de uma ajuda da administração municipal para com a Tabuazeiro.

Mas ainda não houve sinalização de medida em concreto por parte da municipalidade. A empresa diz que não tem condições de pagar e os trabalhadores continuam sem receber. Desse jeito não há previsão de retorno dos ônibus às ruas, só quando houver pagamento. Semana passada houve a aprovação da lei 9.640, que aprova essa ajuda de custeio por parte do município durante a pandemia, mas ainda não tivemos avanço, afirmou.

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória (PMV) informou que está estudando medidas complementares àquelas já tomadas anteriormente para ajudar tanto a empresa quanto os trabalhadores. O órgão destaca que já repassou, como antecipação de crédito, meio milhão de reais relativos aos vales-transporte dos servidores e buscará, ainda, em conjunto com as empresas e representantes dos funcionários uma solução.

A PARALISAÇÃO

A paralisação dos rodoviários da viação Tabuazeiro entrou no segundo dia nesta terça-feira (23). A empresa é uma das três que operam o sistema municipal de transporte de Vitória. Os ônibus da viação não saem da garagem desde a madrugada de segunda-feira (22). De acordo com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), os profissionais dessa empresa enfrentam atrasos no salário e no tíquete-alimentação há pelo menos três meses.