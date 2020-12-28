Reta final: veja o que funciona neste final de ano na Grande Vitória

As carnes são muito procuradas por quem gosta de fazer churrasco na virada de ano. Os preços, entretanto, estão salgados Crédito: Fernando Madeira

O Natal já ficou para trás e daqui a poucos dias o ano de 2020 também ficará. Nesta reta final de dezembro o comércio, bancos e repartições públicas funcionam em escalas e horários especiais. Prefeituras da Grande Vitória também decretaram ponto facultativo para esse fim de ano.

Abaixo listamos os horários de funcionamento dos principais shoppings, supermercados e administrações municipais das cidades da Região Metropolitana do Espírito Santo.

CENTROS COMERCIAIS

Shopping Vitória

De 28 a 30/12

Lojas e stands: funcionamento normal (10h às 22h)

Alimentação: mesma condição do horário de 1 a 23/12

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e stands: fechado

Alimentação: 11h às 16h

Cinemas e eventos: funcionamento conforme horários das sessões

Centro Médico e Odontológico: conforme definido pela operação. Informações: (27) 3182-1000

Academia: conforme definido pela operação. Informações: (27) 3010-3277

Shopping Praia da Costa

De 28/12 a 30/12



Lojas e Stands: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h

Shopping Vila Velha

De 28 a 30/12

Lojas e Stands: 10h às 22h e 14h às 22h (domingo)

Alimentação: 10h às 22h (segunda a quarta), 10h às 23h (quinta ao sábado) e 11h às 22h (domingo)

31/12

Lojas e Stands: 10h às 18h

Alimentação: 10h às 18h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h (facultativo)

Boulevard Shopping Vila Velha

28/12 a 30/12



De segunda-feira a sábado:

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

Lazer: 10h às 22h

31/12



Lojas e quiosques: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

Lazer: 10h às 19h

01/01

Lojas e quiosques: Fechado

Alimentação: 11h às 22h

Lazer: 11h às 22h

Extrabom: Segunda ao sábado: 10h às 22h | Domingo 11h às 22h

Cinema: De acordo com a programação do site

Shopping Moxuara (Cariacica)

De 28 a 30/12

Lojas e Stands: 10h às 22h e 13h às 21h (domingo)

Alimentação: 10h às 22h e 11h às 16h (domingo)

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 11h às 22h

Shopping Montserrat (Serra)

De 28 e 27/12



Lojas e Stands: 12h às 21h

Alimentação: 11h às 16h

31/12

Lojas e Stands: 10h às 19h

Alimentação: 10h às 19h

01/01

Lojas e Stands: fechado

Alimentação: 10h às 22h

GLÓRIA (VILA VELHA)

Tradicional ponto de comércio de Vila Velha, o Polo de Confecções da Glória, também está com horários diferenciados neste final de ano. Durante todo o mês de dezembro, as lojas abrem aos domingos, das 9 às 16h. Confira os horários para as datas festivas:

30/12 - 9h às 18h



31/12 - 9h às 18h

- 9h às 18h 01/01 - fechado

Os supermercados também estão com programação e atendimento e horários especiais neste fim de ano Crédito: Pixabay

SUPERMERCADOS

Algumas redes atacadistas e varejistas ainda não definiram os horários de funcionamento das lojas. Abaixo estão listados os estabelecimentos que já têm definição em relação ao atendimento ao público para o período festivo.

São José e São José Express

De 28 a 30/12 : horário normal

: horário normal 31/12 : Todas as lojas funcionam das 8 às 19h

: Todas as lojas funcionam das 8 às 19h 01/01: Fechado

Extrabom

De 28 a 30/12: Atendimento normal

Atendimento normal 31/12: todas as unidades funcionarão até as 20h. Exceto as lojas de (Feu Rosa, Colatina, São Silvano, Serra Dourada, Serra Centro, Glória, Laranjeiras Centro, São Mateus - Centro e BR 101, que funcionarão até as 19h

todas as unidades funcionarão até as 20h. Exceto as lojas de (Feu Rosa, Colatina, São Silvano, Serra Dourada, Serra Centro, Glória, Laranjeiras Centro, São Mateus - Centro e BR 101, que funcionarão até as 19h 01/01: fechado

Extraplus

28 a 30/12: funcionamento normal



31/12: lojas funcionando a partir das 7h (Praia da Costa e Jardim da Penha) até as 20h.

lojas funcionando a partir das 7h (Praia da Costa e Jardim da Penha) até as 20h. 01/01: fechado

Atacado Vem (Serra e Guarapari)

31/12: atendimento será até as 20h



01/01: não haverá expediente

OK Superatacado

De 28/12 a 30/12 : todas as lojas abertas das 8 às 20h

: todas as lojas abertas das 8 às 20h 31/12 : todas as lojas abertas das 8 às 20h

: todas as lojas abertas das 8 às 20h 01/01: Fechado

Carrefour

De 28/12 a 30/12: das 8h às 22h



31/12: das 8h às 18h

Os bancos não abrem nos dias 31 e 01/01. Caixas eletrônicos são opções para serviços bancários nestas datas Crédito: Fernando Madeira

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o expediente bancário no Espírito Santo ocorrerá da seguinte forma:

De 28 a 30/12: atendimento normal



31/12: fechado

fechado 01/01: fechado

GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURAS

O governo do Espírito Santo decretou, no Diário Oficial de sexta-feira (18), ponto facultativo nas vésperas de Natal e ano-novo. De acordo com o decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB), não haverá expediente nos órgãos da administração direta (secretarias) e nas entidades da administração indireta do Poder Executivo estadual nos dias 24 e 31 de dezembro. Estão mantidos os serviços essenciais que tenham funcionamento ininterrupto (hospitais e polícias) ou em regime de escala.

O governo do Estado decretou ponto facultativo nas vésperas de Natal e ano-novo Crédito: Carlos Alberto Silva

Em relação às prefeituras, as cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra já definiram como será o atendimento à população nas datas festivas e o expediente administrativo.

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória terá ponto facultativo no dia 31 (quinta-feira), véspera de Ano Novo. Nesse dia, a administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão como Pronto-Atendimentos (PA), Defesa Civil e Guarda Municipal.

156 Online - Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito on-line no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas.

- Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito on-line no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas. Defesa Civil - O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

- O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Guarda Municipal - Os agentes da Guarda Municipal vão trabalhar em regime de plantão e podem ser acionados por meio do telefone 190.

- Os agentes da Guarda Municipal vão trabalhar em regime de plantão e podem ser acionados por meio do telefone 190.

Disque-Silêncio - Funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Das 8 às 22 horas, pode ser acionado pelo Fala Vitória 156. Fora desse horário, pelo 156 Online ou aplicativo Vitória Online.

- Funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Das 8 às 22 horas, pode ser acionado pelo Fala Vitória 156. Fora desse horário, pelo 156 Online ou aplicativo Vitória Online.

Limpeza - Os garis farão os serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo residencial normalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

- Os garis farão os serviços de varrição, limpeza e coleta de lixo residencial normalmente nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Saúde - O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam nos dias 31 de dezembro e dia 1º de janeiro.

Prefeitura de Vila Velha

Em Vila Velha, o expediente em 31 de dezembro será encerrado ao meio-dia. Porém, diversos serviços essenciais estarão em pleno funcionamento, são eles:

Serviços Urbanos  a coleta de lixo será feita normalmente

 a coleta de lixo será feita normalmente Saúde - As unidades de pronto-atendimento da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

- As unidades de pronto-atendimento da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas. Defesa Civil - equipes estarão de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162.

- equipes estarão de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162. Guarda Municipal - Plantão: 3219-9929.

- Plantão: 3219-9929. Robô Plantão Coronavírus - (27) 99802-5324 (WhatsApp).

- (27) 99802-5324 (WhatsApp). Ouvidoria Municipal - telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura.

- telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura. Disque Silêncio - A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162 99717-5012.

- A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162 99717-5012. Assistência Social - Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223/ 99717-5012.

- Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223/ 99717-5012. Serviço funerário - 99717-0868.

- 99717-0868. Abrigos - Bom Samaritano (Santa Rita) - 3391-5044.

Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que apenas os serviços essenciais serão mantidos nos feriados de fim de ano. Também não haverá expediente administrativo no último dia de 2020. O dia 31 (quinta-feira) será ponto facultativo.

O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h. A Farmácia Central, em Alto Lage , abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica.

, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica. Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as Unidades de Saúde estarão fechadas.

estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. Já as Unidades de Saúde estarão fechadas. A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus estará atendendo o cidadão das 8h às 16h. O telefone é: 3354-5635.

estará atendendo o cidadão das 8h às 16h. O telefone é: 3354-5635. A Defesa Civil estará de plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

estará de plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199. O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332 .

atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332 . O Serviço de Abordagem Social funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261.

funcionará das 9h às 16h. O número do plantão é 98875-1261. Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

Prefeitura da Serra

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, os serviços essenciais vinculados à Prefeitura da Serra funcionam normalmente.