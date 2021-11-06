Rede Gazeta tem 11 reportagens finalistas no Prêmio Cooperativismo

O Prêmio de Jornalismo Cooperativista chegou à 14ª edição e os profissionais da Rede Gazeta, mais uma vez, estão entre os finalistas em cinco categorias: Fotojornalismo, Radiojornalismo, Repórter Cinegrafista, Telejornalismo e Webjornalismo.
Entre repórteres, cinegrafistas e fotógrafos, são indicados:
- Ricardo Vervloet Medeiros (2 indicações)
- Isaac de Sousa Ribeiro
- Murilo Dantas Cuzzuol
- Rafael Emiliano Zambe (2 indicações)
- Mário Augusto da Silva Bonella
- Roger Santana Santos Silva (2 indicações)
- Lara Oliveira Rosado
- Siumara Gonçalves
O prêmio, realizado pelo Sistema OCB/ES, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba. Além das seis categorias de veículos — Impresso, Rádio, TV, Cinegrafia, Fotografia e Webjornalismo —, o concurso conta ainda com uma de Estudante e com o Voto Popular, em que o público pode escolher o seu favorito entre todos os finalistas no site do evento.
O resultado e a entrega dos prêmios aos vencedores será no próximo dia 19, durante a festa de premiação para convidados. Os cinco trabalhos finalistas de cada uma das seis categorias técnicas vão concorrer ao Voto Popular, que inicia na próxima segunda-feira (8) e vai até o próximo dia 17, com encerramento às 23h59. A categoria Estudante não participa do Voto Popular.
Confira abaixo os representantes da Rede Gazeta nas cinco categorias selecionadas e não deixe de votar:
FOTOJORNALISMO
- Ricardo Vervloet Medeiros - Renovação no campo
- Ricardo Vervloet Medeiros - Trabalho Familiar
RADIOJORNALISMO
- Isaac de Sousa Ribeiro - Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia
REPÓRTER CINEGRAFISTA
- Rafael Emiliano Zambe - Inovações tecnológicas tornam café arábica capixaba referência no Brasil
- Rafael Emiliano Zambe - Cooperativa do ES alia tecnologia com assistência rural
TELEJORNALISMO
- Mário Augusto da Silva Bonella - União de mulheres pela produção de café de qualidade
- Roger Santana Santos Silva - Inovações tecnológicas tornam café arábica capixaba referência no Brasil
- Roger Santana Santos Silva - Cooperativa do ES alia tecnologia com assistência rural
WEBJORNALISMO
- Lara Oliveira Rosado - Caminhoneiros do ES criam cooperativas para enfrentar alta do diesel
- Murilo Dantas Cuzzuol - Campo evolui sob o comando das novas gerações na agricultura capixaba
- Siumara Gonçalves - Mulheres empreendedoras se unem para inovar o agronegócio no ES