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14ª edição

Rede Gazeta tem 11 reportagens finalistas no Prêmio Cooperativismo

O prêmio, realizado pelo Sistema OCB/ES, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba

Publicado em 

05 nov 2021 às 21:49

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 21:49

Sede da Rede Gazeta em Vitória
Rede Gazeta tem 11 reportagens finalistas no Prêmio Cooperativismo Crédito: Vitor Jubini
O Prêmio de Jornalismo Cooperativista chegou à 14ª edição e os profissionais da Rede Gazeta, mais uma vez, estão entre os finalistas em cinco categorias: Fotojornalismo, Radiojornalismo, Repórter Cinegrafista, Telejornalismo e Webjornalismo.
Entre repórteres, cinegrafistas e fotógrafos, são indicados:
  • Ricardo Vervloet Medeiros (2 indicações)
  • Isaac de Sousa Ribeiro
  • Murilo Dantas Cuzzuol
  • Rafael Emiliano Zambe (2 indicações)
  • Mário Augusto da Silva Bonella
  • Roger Santana Santos Silva (2 indicações)
  • Lara Oliveira Rosado
  • Siumara Gonçalves
O prêmio, realizado pelo Sistema OCB/ES, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba. Além das seis categorias de veículos — Impresso, Rádio, TV, Cinegrafia, Fotografia e Webjornalismo —, o concurso conta ainda com uma de Estudante e com o Voto Popular, em que o público pode escolher o seu favorito entre todos os finalistas no site do evento
O resultado e a entrega dos prêmios aos vencedores será no próximo dia 19, durante a festa de premiação para convidados. Os cinco trabalhos finalistas de cada uma das seis categorias técnicas vão concorrer ao Voto Popular, que inicia na próxima segunda-feira (8) e vai até o próximo dia 17, com encerramento às 23h59. A categoria Estudante não participa do Voto Popular.
Confira abaixo os representantes da Rede Gazeta nas cinco categorias selecionadas e não deixe de votar:

FOTOJORNALISMO

  • Ricardo Vervloet Medeiros - Renovação no campo
  • Ricardo Vervloet Medeiros - Trabalho Familiar

RADIOJORNALISMO

REPÓRTER CINEGRAFISTA

  • Rafael Emiliano Zambe - Inovações tecnológicas tornam café arábica capixaba referência no Brasil
  • Rafael Emiliano Zambe - Cooperativa do ES alia tecnologia com assistência rural

TELEJORNALISMO

  • Mário Augusto da Silva Bonella - União de mulheres pela produção de café de qualidade
  • Roger Santana Santos Silva - Inovações tecnológicas tornam café arábica capixaba referência no Brasil
  • Roger Santana Santos Silva - Cooperativa do ES alia tecnologia com assistência rural

WEBJORNALISMO

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