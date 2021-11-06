Rede Gazeta tem 11 reportagens finalistas no Prêmio Cooperativismo

O Prêmio de Jornalismo Cooperativista chegou à 14ª edição e os profissionais da Rede Gazeta , mais uma vez, estão entre os finalistas em cinco categorias: Fotojornalismo, Radiojornalismo, Repórter Cinegrafista, Telejornalismo e Webjornalismo.

O resultado e a entrega dos prêmios aos vencedores será no próximo dia 19, durante a festa de premiação para convidados. Os cinco trabalhos finalistas de cada uma das seis categorias técnicas vão concorrer ao Voto Popular, que inicia na próxima segunda-feira (8) e vai até o próximo dia 17, com encerramento às 23h59. A categoria Estudante não participa do Voto Popular.