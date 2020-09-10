Prova da 1ª fase para o Curso de Residência da Rede Gazeta tem novo horário

A Rede Gazeta realiza o 23º Curso de Residência em Jornalismo neste ano de 2020

Devido a essa instabilidade, para que nenhum candidato se sinta prejudicado, a prova deverá ser realizada em novo horário: Nesta quinta-feira (10) a partir das 14h30 .

Todos os candidatos receberão um novo e-mail com instruções, login e senha. A coordenação do curso pede desculpas pelo imprevisto e está trabalhando para que a prova se dê de forma tranquila para todos.