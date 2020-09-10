Prova da 1ª fase para o Curso de Residência da Rede Gazeta tem novo horário

Um problema inesperado na plataforma on-line impossibilitou o começo da prova da 1ª fase de seleção para o 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta na manhã desta quinta-feira (10).
Devido a essa instabilidade, para que nenhum candidato se sinta prejudicado, a prova deverá ser realizada em novo horário: Nesta quinta-feira (10) a partir das 14h30.
Todos os candidatos receberão um novo e-mail com instruções, login e senha. A coordenação do curso pede desculpas pelo imprevisto e está trabalhando para que a prova se dê de forma tranquila para todos.