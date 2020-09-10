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Prova da 1ª fase para o Curso de Residência da Rede Gazeta tem novo horário

Devido a uma instabilidade na plataforma on-line, prova será realizada nesta quinta-feira (10), a partir das 14h30

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 10:40
Data: 26/03/2019 - O Dia Internacional do Orgulho LGBT foi celebrado ontem, e a Rede Gazeta, em VitÃ³ria, hasteou a bandeira do movimento, em apoio ao respeito e Ã  tolerÃ¢ncia - Editoria: Cidades - Foto: Carla SÃ¡ - GZ
A Rede Gazeta realiza o  23º Curso de Residência em Jornalismo neste ano de 2020 Crédito: Carla Sá
Um problema inesperado na plataforma on-line impossibilitou o começo da prova da 1ª fase de seleção para o 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta na manhã desta quinta-feira (10).
Devido a essa instabilidade, para que nenhum candidato se sinta prejudicado, a prova deverá ser realizada em novo horário: Nesta quinta-feira (10) a partir das 14h30.
Todos os candidatos receberão um novo e-mail com instruções, login e senha. A coordenação do curso pede desculpas pelo imprevisto e está trabalhando para que a prova se dê de forma tranquila para todos.

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