Protesto de rodoviários deixa trânsito lento no Centro de Vitória

Rodoviários de empresa que opera em Vitória fazem manifestação no Centro da Capital Crédito: Reprodução TV Gazeta

A viação é uma das três empresas que operam linhas do Sistema Municipal de Transporte de Vitória, os conhecidos ônibus verdinhos. A informação das exigências da categoria foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários).

MANHÃ E TARDE DE PROTESTO

Cerca de 350 profissionais da viação Tabuazeiro estão parados atualmente. Eles protestam pelo não do salário, no último dia 5, além do atraso no adiantamento, que deveria sair dia 20, e o tíquete-alimentação. Na noite desta quinta-feira, os trabalhadores conversaram com representantes da empresa, que afirmaram haver a possibilidade de pagamento na próxima quinta-feira (30) caso voltassem a trabalhar. Mas os rodoviários negaram, mantiveram a paralisação e foram para as ruas na manhã desta sexta-feira (24).

A manifestação teve início às 10 horas em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória e acontece também durante a tarde desta sexta-feira. Os rodoviários fecharam duas pistas da Avenida Jerônimo Monteiro e duas da Avenida Princesa Isabel, deixando apenas uma pista livre de cada lado. Além disso, eles estão parando ônibus municipais de outras empresas para que não sigam viagem. A ação deixou o trânsito lento na região.

O protesto segue de forma pacífica, com o acompanhamento da Polícia Militar e Guarda Municipal de Vitória. Pela tarde, motoristas de vans escolares uniram-se ao grupo para pedir apoio aos profissionais que estão sem trabalhar devido a paralisação das aulas.

Ao todo, cerca de 100 ônibus estão parados, segundo o Sindirodoviários, afetando passageiros de bairros como Maria Ortiz, República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Jabour e Grande Vitória. No site da empresa, consta que a viação opera 23 linhas.