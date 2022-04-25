Presidente da Associação Festa da Polenta morre em acidente na BR 262 no ES

Paulo Mazzoco era presidente da Associação Festa da Polenta Crédito: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

Um acidente de moto levou a vida de Paulo Mazzoco, presidente da Associação Festa da Polenta, na noite do último domingo (24), em Domingos Martins , Região Serrana do Estado.

De acordo com a publicação em rede social da associação, Paulo sofreu o acidente no km 72 da BR 262, próximo de Rio Cavalo, no distrito de Aracê.

"Um verdadeiro entusiasta da Festa da Polenta, Paulo não mediu esforços nem energia para transformar em realidade todos os projetos em prol da Afepol, sempre destacando a importância da preservação da cultura italiana trazida pelos nonos e nonas que primeiro chegaram em Venda Nova do Imigrante. Seus ensinamentos serão eternos e sua alegria sempre estará entre nós. A Afepol se solidariza com a família e amigos em um momento tão difícil. Estamos todos de luto", disse a associação, em rede social.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente e que, durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante também publicou uma nota, dizendo que manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do presidente da Associação Festa da Polenta, Paulo Mazzoco.

"Ele que esteve à frente da AFEPOL como presidente durante 4 mandatos, foi um dos responsáveis pela manutenção da tradição italiana em nosso Município e também um dos grandes incentivadores da tradicional Festa da Polenta. O Prefeito de Venda Nova do Imigrante, lamenta com pesar o falecimento de Paulo Mazzoco. Paulo foi exemplo de voluntariado em Venda Nova do Imigrante. Muito querido por todos, foi um líder na realização do maior evento de cultura italiana no Estado, a Festa da Polenta. Sua falta está sendo sentida por todos nós", diz o texto.