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Pandemia

Prefeitura de Ibatiba registra segunda morte pelo coronavírus

A vítima era uma mulher, de 35 anos, que estava internada em um  hospital de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 15:52

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 15:52

Ibatiba é a Capital Estadual dos Tropeiros, mas museu está fechado
Ibatiba, Região do Caparaó, confirma a segunda morte por coronavírus Crédito: TV Gazeta Sul
A prefeitura de Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba, divulgou, na tarde desta terça-feira (09), a segunda morte causada pelo novo coronavírus na cidade. A vítima era uma mulher, de 35 anos, que estava internada em um hospital em Vitória.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, a paciente morava em Santa Clara e possuía comorbidade. Ela faleceu na noite desta segunda-feira (8). Em nota, divulgada nas redes sociais, o município lamentou a perda e manifestou solidariedade à família.
A primeira morte pela Covid-19 no município aconteceu no dia 22 de maio. Ibatiba registra até a tarde desta terça-feira (09), 24 casos confirmados e 20 pessoas curadas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A cidade, que possuí aproximadamente 26 mil habitantes, é classificada com risco moderado para a transmissão do novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco do governo do Estado.

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