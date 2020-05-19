Prefeitura de Boa Esperança decreta lockdown para conter Covid-19

O município de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, é mais um que decretou fechamento total de suas atividades para tentar conter o avanço do novo coronavírus. O lockdown começa a valer nesta quarta-feira (20) e se estende até a próxima terça-feira (26).
De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Lauro Vieira, apenas serviços médicos de emergência e comércio com atendimento em forma de delivery podem funcionar. A prefeitura recomendou ainda que o deslocamento ocorra somente em caso de extrema necessidade.
Inicialmente, a intenção era a de decretar o horário de expediente das 8h às 14h, mas depois que tomei conhecimento do novo boletim dando conta dos novos casos registrados no município, mudei de ideia e decidi decretar o lockdown, disse Lauro Vieira.
De acordo com informações do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, a cidade contabiliza 26 casos confirmados de coronavírus. Desses pacientes, 14 foram diagnosticados com a Covid-19 nos dois últimos dias. Um óbito também foi registrado em Boa Esperança, uma idosa de 79 anos morreu no último domingo (17).
Segundo o Executivo, para a garantir que as medidas do lockdown sejam cumpridas, a prefeitura pretender manter barreiras em pontos estratégicos do município, como nas entradas e saída para as cidades de São Mateus, Nova Venécia e Pinheiros.
"Era uma das últimas medidas a serem adotadas, não há outra alternativa. Pessoas estão sendo infectadas, o vírus está circulando muito rapidamente. Nesta semana o número de casos teve um aumento considerável, perdemos vidas e os leitos da rede pública já estão ocupados em quase sua capacidade máxima. É preciso que todos entendam e colaborem neste momento. Quem puder, fique em casa"
Nos últimos dias dois municípios do Noroeste do Estado também decretaram medidas de fechamento total, a decisão já está valendo em Ecoporanga e Água Doce do Norte.
CASAS LOTÉRICAS E CAIXAS ELETRÔNICOS VÃO FUNCIONAR
Nesta terça-feira (19), o prefeito Lauro Vieira fez algumas alterações no decreto. De acordo com o político, vai ser liberado o funcionamento de autoatendimento nas agências bancárias e a também da casa lotérica.
"A nossa população necessitar receber os auxílios do Governo Federal. Muitos necessitam desse dinheiro para se alimentar', explicou a secretária municipal de saúde, Ana Rosa Marin Silva.