Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus no ES

Prefeitura de Aracruz desliga chuveiros da orla para evitar aglomeração

No total, o município possui 18 chuveiros no balneário. Na visão do Executivo, a medida vai ajudar a evitar a propagação do novo coronavírus na cidade.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 17:24

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 17:24

Data: 12/01/2020 - ES - Aracruz - Praia dos Padres - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Praia dos Padres em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Aracruz desliga chuveiros da orla para evitar aglomeração
A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, desligou todos os chuveiros públicos do litoral do município. Na visão do Executivo, essa medida vai ajudar a evitar aglomeração de banhistas nos locais, diminuindo assim a propagação do novo coronavírus no município.
Com os chuveiros desligados, as pessoas tendem a não frequentar as praias, o que diminui a concentração de pessoas. Além disso, com essa ação iremos ter uma economia mensal para os cofres municipais de aproximadamente R$ 5 mil, destacou a secretária municipal de Turismo, Flávia Cândida.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
De acordo com a prefeitura 18 chuveiros públicos serão desligados. Eles estão instalados na Praia dos Padres, Barra do Sahy, Mar Azul, Putiri, Coqueiral, Santa Cruz e Praia dos Quinze.

Veja Também

Aracruz registra a primeira morte de um morador com novo coronavírus

Covid-19: ambulância com cápsula vai transportar pacientes em Aracruz

CORONAVÍRUS EM ARACRUZ

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (28), o município tem, até o momento, 19 casos confirmados de coronavírus. Do total de pacientes infectados, 8 já são considerados curados clinicamente. Uma pessoa morreu.

Veja Também

Uso de máscara passa a ser obrigatório em Ibiraçu e Aracruz

Coronavírus: Aracruz instala "corredores" para desinfetar moradores

Indígena com Covid-19 continua internada em UTI no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados