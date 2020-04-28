Praia dos Padres em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Aracruz desliga chuveiros da orla para evitar aglomeração

A Prefeitura de Aracruz , no Norte do Espírito Santo, desligou todos os chuveiros públicos do litoral do município. Na visão do Executivo, essa medida vai ajudar a evitar aglomeração de banhistas nos locais, diminuindo assim a propagação do novo coronavírus no município.

Com os chuveiros desligados, as pessoas tendem a não frequentar as praias, o que diminui a concentração de pessoas. Além disso, com essa ação iremos ter uma economia mensal para os cofres municipais de aproximadamente R$ 5 mil, destacou a secretária municipal de Turismo, Flávia Cândida.

De acordo com a prefeitura 18 chuveiros públicos serão desligados. Eles estão instalados na Praia dos Padres, Barra do Sahy, Mar Azul, Putiri, Coqueiral, Santa Cruz e Praia dos Quinze.

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