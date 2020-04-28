Prefeitura de Aracruz desliga chuveiros da orla para evitar aglomeração
A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, desligou todos os chuveiros públicos do litoral do município. Na visão do Executivo, essa medida vai ajudar a evitar aglomeração de banhistas nos locais, diminuindo assim a propagação do novo coronavírus no município.
Com os chuveiros desligados, as pessoas tendem a não frequentar as praias, o que diminui a concentração de pessoas. Além disso, com essa ação iremos ter uma economia mensal para os cofres municipais de aproximadamente R$ 5 mil, destacou a secretária municipal de Turismo, Flávia Cândida.
De acordo com a prefeitura 18 chuveiros públicos serão desligados. Eles estão instalados na Praia dos Padres, Barra do Sahy, Mar Azul, Putiri, Coqueiral, Santa Cruz e Praia dos Quinze.
CORONAVÍRUS EM ARACRUZ
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (28), o município tem, até o momento, 19 casos confirmados de coronavírus. Do total de pacientes infectados, 8 já são considerados curados clinicamente. Uma pessoa morreu.