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Novo coronavírus

Prefeito de São José do Calçado testa positivo para Covid-19

A esposa do chefe do executivo municipal também está com a doença. Ambos fazem parte do grupo de risco e estão em recuperação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2020 às 16:47

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 16:47

José Carlos de Almeida e Maria Aparecida Bernardes de Almeida
Prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida e a esposa, Maria Aparecida Bernardes de Almeida Crédito: Reprodução
O prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida, foi diagnosticado com Covid-19. Em exame laboratorial, ele testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus. A esposa dele, Maria Aparecida Bernardes de Almeida, também foi diagnostica por teste clínico.
O casal estava há 12 dias com sintomas gripais. José Carlos de Almeida, segundo a esposa, é diabético e cardíaco.
A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do município na tarde desta quinta-feira (11). A esposa do prefeito e ex secretária de saúde da cidade, Maria Aparecida Bernardes de Almeida, conta que o casal se recupera bem e ficou surpreso com a confirmação da doença.
Desde o início da pandemia, José Carlos já estava despachando de casa, por precaução. Já estávamos em quarentena. Achávamos que era uma gripe comum. Ele fez o teste rápido em um laboratório e deu positivo. Logo, foi orientado a buscar um médico, fazer uma tomografia do pulmão, pois é paciente de risco. Fui orientada no hospital a fazer também fazer o exame e o meu pulmão estava mais comprometido do que o dele. Pelo exame e protocolo clínico, o médico também disse que estou com a doença. Fiz exame de sangue para confirmar e estamos aguardando o resultado, conta a primeira-dama.
Ele contou que, assim como o marido, também faz parte do grupo de risco.  Sou hipertensa também, me senti mal, além do corpo cansado, comecei a não sentir o cheiro das coisas, como o cloro, perfume. Estou me sentindo ainda cansada, ofegante, revela.

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A secretaria de saúde monitora o casal, que está sendo medicado. Maria Aparecida faz um alerta apara que as pessoas se conscientizem da importância de seguir as orientações dos órgãos de saúde. É uma doença silenciosa. É preciso acreditar que é sério, que as pessoas colaborem mais e fiquem em casa. Enquanto não há uma vacina, uma cura, a única coisa que pode salvar é o isolamento, a higiene e usar máscara, disse.
São José do Calçado está entre o grupo de municípios com risco alto para a transmissão da doença, segundo a Matriz de Risco, divulgada pelo Governo do Estado. A cidade tem 35 casos da doença, 22 curados e nenhuma morte, conforme dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, atualizado nesta sexta-feira (12).

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