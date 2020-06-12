Prefeito de São José do Calçado testa positivo para Covid-19

Prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida e a esposa, Maria Aparecida Bernardes de Almeida Crédito: Reprodução

O prefeito de São José do Calçado , José Carlos de Almeida, foi diagnosticado com Covid-19. Em exame laboratorial, ele testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus . A esposa dele, Maria Aparecida Bernardes de Almeida, também foi diagnostica por teste clínico.

O casal estava há 12 dias com sintomas gripais. José Carlos de Almeida, segundo a esposa, é diabético e cardíaco.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do município na tarde desta quinta-feira (11). A esposa do prefeito e ex secretária de saúde da cidade, Maria Aparecida Bernardes de Almeida, conta que o casal se recupera bem e ficou surpreso com a confirmação da doença.

Desde o início da pandemia, José Carlos já estava despachando de casa, por precaução. Já estávamos em quarentena. Achávamos que era uma gripe comum. Ele fez o teste rápido em um laboratório e deu positivo. Logo, foi orientado a buscar um médico, fazer uma tomografia do pulmão, pois é paciente de risco. Fui orientada no hospital a fazer também fazer o exame e o meu pulmão estava mais comprometido do que o dele. Pelo exame e protocolo clínico, o médico também disse que estou com a doença. Fiz exame de sangue para confirmar e estamos aguardando o resultado, conta a primeira-dama.

Ele contou que, assim como o marido, também faz parte do grupo de risco. Sou hipertensa também, me senti mal, além do corpo cansado, comecei a não sentir o cheiro das coisas, como o cloro, perfume. Estou me sentindo ainda cansada, ofegante, revela.

A secretaria de saúde monitora o casal, que está sendo medicado. Maria Aparecida faz um alerta apara que as pessoas se conscientizem da importância de seguir as orientações dos órgãos de saúde. É uma doença silenciosa. É preciso acreditar que é sério, que as pessoas colaborem mais e fiquem em casa. Enquanto não há uma vacina, uma cura, a única coisa que pode salvar é o isolamento, a higiene e usar máscara, disse.