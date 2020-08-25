Praticante de parapente sofre queda em rampa de voo livre em Cachoeiro

Rampa de voo livre do Mirante é um dos pontos turísticos do Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMVA

Um parapentista, de 49 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (24), após sofrer uma queda na Rampa de voo livre do Mirante, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros , a vítima caiu de uma altura de cerca de 50 metros abaixo da pista de decolagem.

Os militares informaram que foram acionados por volta das 15h30. Para chegar ao local, os bombeiros desceram através de uma trilha até a vítima. O parapentista foi encontrado lúcido, orientado e conversando. Ele se queixava de dores na cervical e na lombar.

O atleta contou aos bombeiros que, ao decolar da rampa, percebeu uma pane no equipamento. Na tentativa de abortar a decolagem, um vento forte o fez levantar voo, ele perdeu o controle e caiu sobre as árvores.