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Acidente

Praticante de parapente sofre queda em rampa de voo livre em Cachoeiro

A vítima, de 49 anos, caiu de uma altura de cerca de 50 metros abaixo da pista de decolagem, apos tentar abortar o salto, na Rampa do Mirante; ele foi socorrido pelos Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 16:07

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:07

Rampa de voo livre do Mirante é um dos pontos turísticos do Sul do Estado
Rampa de voo livre do Mirante é um dos pontos turísticos do Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMVA
Um parapentista, de 49 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (24), após sofrer uma queda na Rampa de voo livre do Mirante, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de uma altura de cerca de 50 metros abaixo da pista de decolagem.
Os militares informaram que foram acionados por volta das 15h30. Para chegar ao local, os bombeiros desceram através de uma trilha até a vítima. O parapentista foi encontrado lúcido, orientado e conversando. Ele se queixava de dores na cervical e na lombar.
O atleta contou aos bombeiros que, ao decolar da rampa, percebeu uma pane no equipamento. Na tentativa de abortar a decolagem, um vento forte o fez levantar voo, ele perdeu o controle e caiu sobre as árvores.
A vítima foi imobilizada e encaminhada pelos bombeiros para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.

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