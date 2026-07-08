AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Turismo no ES

Praia do Morro: conheça uma das praias mais procuradas de Guarapari

A 50 quilômetros da capital Vitória, a praia é repleta de belezas naturais com um mar tranquilo e águas claras

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:32

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:32
A Praia do Morro é uma das praias mais movimentadas e badaladas do Espírito Santo. É nela que começa a temporada de Verão para muitos capixabas e turistas, principalmente, os mineiros que adoram curtir com a família.
A 50 quilômetros da capital, Vitória, a praia é repleta de belezas naturais com um mar tranquilo e águas claras. Seu nome “Praia do Morro” se deu por causa do Morro da Pescaria que fica pertinho e entrega de presente para aqueles que decidem fazer uma trilha um lindo pôr do sol no final da tarde. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Turismo no ES Verão Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apresentação do plano de prevenção de impactos do El Niño
Super El Niño: calor extremo pode deixar frutas e grãos de café menores no ES
Imagem de destaque
ES monta força-tarefa para enfrentar o Super El Niño; veja as ações
Imagem de destaque
Sopas e cremes para emagrecer no inverno? Veja 8 receitas funcionais para aquecer o corpo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados