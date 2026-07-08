Praia do Morro: conheça uma das praias mais procuradas de Guarapari

A Praia do Morro é uma das praias mais movimentadas e badaladas do Espírito Santo. É nela que começa a temporada de Verão para muitos capixabas e turistas, principalmente, os mineiros que adoram curtir com a família.

A 50 quilômetros da capital, Vitória, a praia é repleta de belezas naturais com um mar tranquilo e águas claras. Seu nome “Praia do Morro” se deu por causa do Morro da Pescaria que fica pertinho e entrega de presente para aqueles que decidem fazer uma trilha um lindo pôr do sol no final da tarde.