Polícia investiga denúncia de aulas presenciais obrigatórias em seminário

Wilson Rodrigues Nascimento, 20 anos, seminarista da Diocese de São Mateus Crédito: Arquivo pessoal

Também foi encaminhado um documento para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), endereçado ao Conselho de Direitos Humanos, onde relatam que após questionarem a decisão do reitor padre Elder Malovini Miossi, foram expulsos do seminário.

O presidente do Conselho de Direitos Humanos da OAB-ES, Rodrigo Horta, informou que irá ouvir os seminaristas sobre o assunto e que vai ainda realizar uma visita ao seminário. Vamos conversar com os seminaristas para entender melhor os fatos. Farei uma visita ao seminário, localizado na Serra, para conhecer o local e também conversarei com os seus administradores, relatou.

Embora a Diocese de São Mateus esteja localizada no Norte do Estado, o Seminário Maior da Diocese de São Mateus funciona na Grande Vitória. Está localizado no bairro Manoel Plaza, na Serra. Por isso, o assunto será investigado por uma unidade do mesmo município.

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Por nota, a Diocese de São Mateus já havia informado à reportagem, no último dia 25, que estava ciente das declarações dos seminaristas Wilson Rodrigues Nascimento e Pablo Antunes Colle. Disse ainda que já está tomando as medidas cabíveis para apurar os fatos de forma justa e transparente. Na noite desta quarta-feira (29) voltou a informar que tem buscado um diálogo entre as partes. O reitor do seminário, padre Elder Malovini Miossi, não quis se manifestar sobre o assunto, segundo a assessoria de comunicação da igreja.

MOTIVO DA DISCÓRDIA

Wilson, 20 anos, e Pablo, 27 anos, são naturais de Boa Esperança, Norte do Estado. A primeira etapa da formação deles ocorreu no Seminário Menor São João XXIII, localizado em São Mateus. Para a continuidade dos estudos, eles foram encaminhados para a unidade do Seminário Maior da Diocese de São Mateus, localizada no bairro Manoel Plaza, na Serra. As duas unidades são administradas pelo reitor Miossi.

Segundo Wilson, no mês de março, com o avanço da pandemia, o reitor fez uma reunião com os seminaristas autorizando que aqueles que assim o desejassem, poderiam retornar para as casas de suas famílias. Com a autorização, parte dos 20 alunos que estão no seminário da Serra, retornaram para suas casas, foi o que também fiz, conta.

Ele foi surpreendido no último dia 16 com uma convocação para que todos os alunos retornassem para o seminário para darem continuidade aos estudos. Fiquei surpreso e enviei uma mensagem para o reitor ponderando que sou de família pobre, que dependeria de ônibus para seguir para a Serra. Lembrei ainda que em coletiva o governador Renato Casagrande tinha informado que Serra era uma cidade na área de risco mais elevado de contaminação. Minha intenção foi pedir a ele para rever sua decisão, diante do cenário de pandemia, o que não aconteceu, relatou Wilson.

Pablo Antunes Colle, 27 anos, seminarista da Diocese de São Mateus Crédito: Arquivo pessoal