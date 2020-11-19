Podcast de A Gazeta é finalista em prêmio nacional de Jornalismo

Podcast Vidas Bandidas, de A Gazeta, é finalista em prêmio Crédito: A Gazeta

A Gazeta, é um dos finalistas do 4º Prêmio Policiais Federais de Jornalismo: Segurança Pública em Pauta. Idealizado pelo jornalista Sullivan Silva e com trabalho de reportagens dele e da também jornalista Elis Carvalho, a série de podcasts, lançada em setembro de 2019, é resultado de semanas de trabalho histórico e de intensa pesquisa. Com histórias de criminosos que aterrorizaram o Espírito Santo e mexeram com o imaginário dos capixabas, o podcast Vidas Bandidas , de, é um dos finalistas do. Idealizado pelo jornalista Sullivan Silva e com trabalho de reportagens dele e da também jornalista Elis Carvalho, a série de podcasts, lançada em setembro de 2019, é resultado de semanas de trabalho histórico e de intensa pesquisa.

Ficamos muito felizes em sermos finalistas do 4º Prêmio Policiais Federais de Jornalismo, porque é a valorização do nosso trabalho de forma nacional. Estamos concorrendo com jornalistas do país todo, profissionais renomados e trabalhos muito importantes. Sermos selecionados e termos a oportunidade de representar o Espírito Santo e A Gazeta em um prêmio desta dimensão nos dá a sensação de dever cumprido", avalia Elis.

A premiação é uma iniciativa da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) e do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal (Sindipol/DF), e também tem, entre os finalistas, jornalistas de O Globo e Revista Época.

Em três episódios, Vidas Bandidas relata histórias de três criminosos que atuaram no Espírito Santo entre as décadas de 1950 e 1970. Segundo a repórter Elis Carvalho, o trabalho não foi realizado para enaltecer os crimes ou quem os praticou, e sim para contar histórias que aconteceram no Estado.

"A ideia foi resgatar essas histórias, com auxílio de historiadores, arquivo público, matérias jornalísticas e repórteres que trabalharam na época, para contar narrativas que parecem muito fora da realidade, mas que aconteceram aqui pertinho de nós. Conhecer essas histórias nos faz entender como a segurança pública capixaba vem evoluindo nos últimos anos, argumenta Elis.

Além dos podcasts exibidos no rádio, a série de reportagens também foi disponibilizada no portal de A Gazeta, em formato de texto, que contou ainda com um design novo e história em quadrinhos interativa. Além dos repórteres, fizeram parte da produção os profissionais: Arabson, Marcelo Franco, Geraldo Nascimento e Antônio Cezar Martins.

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RESULTADO SAI EM DEZEMBRO

A votação para a escolha dos premiados teve início nesta terça-feira (17) e irá até o dia 30 de novembro. Estão aptos a participar da votação on-line policiais federais sindicalizados dos 26 Estados e do Distrito Federal, ativos e aposentados. A banca avaliadora de destaque contou com jornalistas das principais universidades do Distrito Federal, coordenadores de cursos de Jornalismo, além de representante do Jornalista & Cia. Os vencedores de cada categoria serão conhecidos no dia 10 de dezembro.