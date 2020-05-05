Piúma registra primeira morte por coronavírus

O município de Piúma, no Litoral Sul do Estado, confirmou na tarde desta terça-feira (05) a primeira morte causada por coronavírus. O balneário já contabiliza 13 casos positivos de Covid-19, sendo que quatro pessoas estão curadas. Segundo a prefeitura, o paciente contraiu a doença em um hospital da Serra.
O dado foi também informado no Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O paciente que morreu era homem, tinha 50 anos, era morador de Itaputanga e sofria de problema renal. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeita Marta Scherrer informou que o paciente deu entrada no Hospital Dório Silva, na Serra, por outras causas, e no ambiente hospitalar adquiriu a Covid-19.
"Meu coração encontra-se muito triste, devo cumprir um doloroso papel como prefeita deste município, devo comunicar o primeiro óbito por Covid 19 de um cidadão que residia em nossa amada Piúma. Por favor, a todos que estão lendo, protejam-se, usem máscaras, só saiam de casa em situação extremamente necessária", escreveu a prefeita.
Segundo a Sesa, dos 13 casos confirmados, cinco estão no Centro; quatro foram registrados em Itaputanga, dois em Jardim Maily, e Piuminas e Acaiaca, com um caso cada.