Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Piúma registra primeira morte por coronavírus

Paciente, segundo a Sesa, era homem, morador do bairro  Itaputanga e sofria de problema renal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 19:00

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 19:00

Na Praia Central de Piúma, orla também foi afetada pela ação do mar. Motoristas precisam pegar desvio para seguir viagem
Orla de Piúma Crédito: José Carlos Schaeffer
O município de Piúma, no Litoral Sul do Estado, confirmou na tarde desta terça-feira (05) a primeira morte causada por coronavírus. O balneário já contabiliza 13 casos positivos de Covid-19, sendo que quatro pessoas estão curadas. Segundo a prefeitura, o paciente contraiu a doença em um hospital da Serra.
O dado foi também informado no Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O paciente que morreu era homem, tinha 50 anos, era morador de Itaputanga e sofria de problema renal. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeita Marta Scherrer informou que o paciente deu entrada no Hospital Dório Silva, na Serra, por outras causas, e no ambiente hospitalar adquiriu a Covid-19.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

"Meu coração encontra-se muito triste, devo cumprir um doloroso papel como prefeita deste município, devo comunicar o primeiro óbito por Covid 19 de um cidadão que residia em nossa amada Piúma. Por favor, a todos que estão lendo, protejam-se, usem máscaras, só saiam de casa em situação extremamente necessária", escreveu a prefeita.
Segundo a Sesa, dos 13 casos confirmados, cinco estão no Centro; quatro foram registrados em Itaputanga, dois em Jardim Maily, e Piuminas e Acaiaca, com um caso cada.

Veja Também

Prefeitura de Castelo confirma primeira morte por Covid-19 na cidade

Iúna registra primeira morte por coronavírus

Painel da Covid-19 no ES mostra segundo óbito de profissional de saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)
Imagem de destaque
Sem pressão, sem prioridade: por que o suicídio LGBT segue fora da agenda real
Imagem de destaque
Por que cada vez mais turistas estão evitando os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados