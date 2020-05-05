Piúma registra primeira morte por coronavírus

"Meu coração encontra-se muito triste, devo cumprir um doloroso papel como prefeita deste município, devo comunicar o primeiro óbito por Covid 19 de um cidadão que residia em nossa amada Piúma. Por favor, a todos que estão lendo, protejam-se, usem máscaras, só saiam de casa em situação extremamente necessária", escreveu a prefeita.