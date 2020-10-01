Mídias e equipamentos como discos rígidos, celulares foram apreendidos pela PF Crédito: Divulgação

A Secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foi mais uma vez alvo de investigação da Operação Snack Zero, que apura desvios de recursos públicos destinados à merenda escolar. A nova etapa foi deflagrada nesta quinta-feira (01) e apreendeu mídias eletrônicas que serão investigadas.

Your browser does not support the audio element. PF apreende mídias e equipamentos da Secretaria de Educação de Cachoeiro

Segundo a Polícia Federal , foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município que resultaram na apreensão de mídias e equipamentos como discos rígidos, celulares e pen drives. Os conteúdos dessas mídias agora serão extraídos e submetidos à análise.

A investigação apura a suspeita de desvio de recursos repassados pela União para uso no programa de merenda escolar. De acordo com a polícia, a suspeita de combinação entre empresários que atuam no fornecimento de gêneros alimentícios para prévio arranjo de preços para serem ofertados em procedimentos licitatórios (modalidade em que o Estado figuraria como vítima) é investigada.

Os agentes também investigam a suspeita de acordo entre alguns destes empresários e funcionários públicos, para fornecimento de mercadorias em desacordo com o estabelecido nos contratos, e consequente desvio de recursos públicos.

Sobre o caso, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que a diligência foi realizada rapidamente na manhã desta quinta, como parte dos trabalhos de investigação relacionados à Operação Snack Zero. O município, informou ainda, que segue à disposição para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos.

OPERAÇÃO SNACK ZERO

A Operação Snack Zero teve início em fevereiro de 2019. Na época, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia. Também foram detectados indícios de fornecimento de produtos com prazo de validade vencido.

Os procedimentos licitatórios com indícios de fraudes ocorreram nos municípios de Marataízes, Fundão, Jaguaré, Vargem Alta, Muqui, Castelo, Rio Novo do Sul e Piúma. E as empresas supostamente envolvidas nas fraudes estão sediadas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy, Marataízes, Viana e Cariacica.