Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Pedestres enfrentam perigos em calçadas de Cachoeiro de Itapemirim

Há reclamações sobre obstáculos nas passagens, buracos e desníveis que dificultam o caminho ou até mesmo pela falta de calçada
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

22 mai 2023 às 20:33

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 20:33

Andar pelas calçadas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem sido um problema. Seja pelos obstáculos nas passagens, buracos e desníveis que dificultam o caminho ou até mesmo pela falta de calçada, as ruas da capital secreta estão perigosas. Teve morador que até fez um jardim, colocou uma lixeira e deixou sacos com entulho na frente de casa.
Fica cada vez mais difícil para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças andarem pela rua.
Apesar da responsabilidade sobre as calçadas serem dos proprietários dos imóveis, a administração pública é responsável pela manutenção em locais de interesse turístico, histórico, cultural e comercial.

Veja Também

Foragido do Rio de Janeiro é preso em Guarapari durante operação

O esquema de empresário de Vitória para financiar o tráfico em Tabuazeiro

ES investiga mais 3 casos suspeitos de gripe aviária em humanos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados