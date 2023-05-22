Pedestres enfrentam perigos em calçadas de Cachoeiro de Itapemirim

Andar pelas calçadas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem sido um problema. Seja pelos obstáculos nas passagens, buracos e desníveis que dificultam o caminho ou até mesmo pela falta de calçada, as ruas da capital secreta estão perigosas. Teve morador que até fez um jardim, colocou uma lixeira e deixou sacos com entulho na frente de casa.
Fica cada vez mais difícil para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças andarem pela rua.
Apesar da responsabilidade sobre as calçadas serem dos proprietários dos imóveis, a administração pública é responsável pela manutenção em locais de interesse turístico, histórico, cultural e comercial.