Parte do teto de unidade de saúde cai por conta da chuva em Vitória

Parte de forro de Unidade de Saúde em Vitória cai por conta da chuva Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Parte do forro do teto da Unidade de Saúde (US) de Maruípe, em Vitória, desabou devido às fortes chuvas e ventania que atingiram o Espírito Santo nesta terça-feira (13). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Prefeitura de Vitória, o atendimento está normalizado.

Técnicos da Defesa Civil verificaram na manhã desta quarta-feira (14) que não há necessidade de interditar a unidade de saúde. De acordo com a Prefeitura de Vitória, os atendimentos foram transferidos para outras salas dentro da própria unidade.

O local atende cerca de 240 pessoas por dia, com serviços laboratoriais, dentista, ginecologista, entre outros. Nesta quarta-feira (14), minutos antes da unidade de saúde abrir as portas, às 7h, alguns moradores foram até o local para saber se conseguiriam ser atendidos.

"Ainda não sei. Está marcado para hoje, mas vamos ver se a doutora vai chegar ainda. Tenho sempre um acompanhamento. Hoje ia fazer tratamento dentário", afirmou Adailton de Oliveira.

Parte de forro de Unidade de Saúde em Vitória cai por conta da chuva Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A diretora veio, como sempre, muito educada, e informou [sobre o desabamento]. Tenho que esperar, porque ela [a neta Maria Clara] está com a dor de dente", informou Márcia.

Vistoria

Técnicos da Defesa Civil Municipal verificaram, no entanto, que não há necessidade de interditar a unidade de saúde. Agora, os esforços se concentram em consertar a estrutura, o que só deve acontecer no fim de semana – quando o local fica fechado.

Segundo a subsecretária administrativa de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini, o atendimento não precisou ser paralisado após o acidente. Para garantir o conforto dos usuários, conforme explicou, as obras de reparo serão feitas aos finais de semana.

"O munícipe não vai ter prejuízo em decorrência do que aconteceu, porque nossa equipe está trabalhando desde ontem. Não houve dano estrutural. A unidade está suja, precisamos fazer essa assepsia (limpeza), para que o nosso munícipe possa entrar e fazer o atendimento. Mas o atendimento não paralisou, continuará sendo feito na parte que não foi atingida", afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que uma forte ventania que ocorreu na noite desta terça-feira (13) ocasionou a soltura de parte do forro do teto da Unidade de Saúde de Maruipe. Ninguém ficou ferido, nem servidor nem paciente.