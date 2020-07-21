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Transplante

Órgãos de idoso são doados para pacientes no ES e em São Paulo

Captação dos órgãos de Cachoeiro de Itapemirim aconteceu na noite da última segunda-feira (20).  Foram doados um fígado e dois rins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 18:33

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:33

Divulgação/ Santa Casa
Divulgação/ Santa Casa Crédito: Órgãos foram captados na noite desta segunda-feira (20)
Os órgãos de um idoso de 61 anos, vítima de um acidente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vão beneficiar pacientes que aguardavam na fila do transplante no Espírito Santo e em São Paulo. A captação dos órgãos aconteceu na noite da última segunda-feira (20).
Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim foram doados um fígado e dois rins. Embora tenha recebido todos os cuidados na unidade, o estado de saúde do idoso se agravou e ele não resistiu.

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Os filhos foram acionados pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos Para Transplante da Santa Casa, assim que foi constatada a morte encefálica, e eles tomaram a decisão que vai mudar a vida de outras pessoas que receberão os órgãos.
"A gente sabe que é muito importante esse gesto de amor e solidariedade. Nós três nos colocamos no lugar de outra família que vai ter a chance de ter uma vida normal"
Renata Ramos - Filha da vítima

DOAÇÕES

Em menos de 10 dias, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro realizou duas captações de órgãos no hospital. A última foi feita no último dia 12 de julho. Quatro doações foram realizadas na unidade neste ano.

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A coordenadora da comissão que cuida dos transplantes na unidade, Beatriz Rivieri Colodette, reforçou a importância sobre a doação e que somente a família pode fazer essa autorização, por isso, eles precisam saber da vontade do doador.
Ao contrário do que muitos pensam, a vontade de doar não fica escrita em documentos, como carteira de motorista. Na verdade, quem quer ser um doador deve deixar o desejo explícito para sua família, disse a coordenadora.

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