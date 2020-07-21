Órgãos de idoso são doados para pacientes no ES e em São Paulo

Divulgação/ Santa Casa Crédito: Órgãos foram captados na noite desta segunda-feira (20)

Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim foram doados um fígado e dois rins. Embora tenha recebido todos os cuidados na unidade, o estado de saúde do idoso se agravou e ele não resistiu.

Os filhos foram acionados pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos Para Transplante da Santa Casa, assim que foi constatada a morte encefálica, e eles tomaram a decisão que vai mudar a vida de outras pessoas que receberão os órgãos.

"A gente sabe que é muito importante esse gesto de amor e solidariedade. Nós três nos colocamos no lugar de outra família que vai ter a chance de ter uma vida normal" Renata Ramos - Filha da vítima

DOAÇÕES

Em menos de 10 dias, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro realizou duas captações de órgãos no hospital. A última foi feita no último dia 12 de julho. Quatro doações foram realizadas na unidade neste ano.

A coordenadora da comissão que cuida dos transplantes na unidade, Beatriz Rivieri Colodette, reforçou a importância sobre a doação e que somente a família pode fazer essa autorização, por isso, eles precisam saber da vontade do doador.