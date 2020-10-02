Galpão desabou e uma pessoa morreu em Cariacica Crédito: Jorge Félix | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Obra de galpão que desabou e matou trabalhador em Cariacica estava irregular

A Gazeta, a Acionada pela reportagem de, a Prefeitura Municipal de Cariacica esclareceu que a equipe do setor de obras de Semdec esteve no local para fazer o levantamento de dados e da identidade do proprietário da obra, para tomar as providências cabíveis. Apesar disto, o proprietário ainda não foi identificado.

A Semdec explicou que há um suposto nome que está sendo verificado e, caso não seja confirmado, as medidas e providências serão aplicadas ao dono do terreno. Segundo a secretaria, as medidas são multa pela construção, que é uma obra embargada e, como houve um óbito, encaminhamento da situação para o Ministério Público

Por fim, a Semdec explicou que o valor da multa depende do tamanho da construção, que está sendo levantado pela equipe da secretaria.

O CASO

Um trabalhador morreu e outros dois ficaram feridos após o desabamento em um galpão em uma obra que fica no bairro Nova Valverde, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 16h30 de quinta-feira (1). Os nomes das vítimas não foram divulgados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apurou que, de acordo com testemunhas, cinco pessoas trabalhavam na estrutura do galpão quando ele desabou, mas apenas três foram atingidas. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros detalha que, dos três homens que ficaram feridos, um deles não resistiu e morreu após atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Os outros dois foram resgatados pelos militares, sendo um deles em estado grave. Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória . Não há informações sobre o estado de saúde deles.

DEFESA CIVIL FEZ PERÍCIA

Na manhã desta sexta-feira (2), a Defesa Civil realizou uma perícia no local. Agentes do órgão estiveram no galpão, vistoriando o terreno em que aconteceu o acidente, para apurar as circunstâncias do desabamento da estrutura. A Defesa Civil informou que determinou que o local seja imediatamente isolado e solicitou que os engenheiros da empresa apresentem a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

O órgão determinou ainda a demolição de um pilar da estrutura que caiu, que ainda continua de pé, "colocando em risco as residências vizinhas". Com isso, orientou os moradores de casas vizinhas que não permaneçam no local até que o pilar seja demolido, o que deve acontecer imediatamente. Confira a nota na íntegra.

"A Defesa Civil esteve no local e constatou que houve o desabamento da estrutura de um galpão pré-moldado em concreto, que ocasionou a queda de pilares e vigas pré-moldadas. Não houve desabamento do restante do galpão e a estrutura ficou aparentemente segura. Porém, a Defesa Civil, determinou que o local seja imediatamente isolado e solicitou que os engenheiros da empresa Incolajes, responsáveis pelo serviço, apresentem a ART - Licença de Obra da Prefeitura Municipal de Cariacica. Eles têm que apresentar o documento imediatamente para a Defesa Civil e para o setor de Fiscalização de Obras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). A Defesa Civil também solicitou à empresa Incolages o laudo pericial da estrutura que encontra-se intacta e o laudo pericial do fato causador do desabamento. A Defesa Civil determinou, ainda, a demolição de um pilar da estrutura que caiu, que ainda continua de pé, colocando em risco as residências vizinhas. Sendo assim, a Defesa Civil orientou os moradores das casas vizinhas que não permaneçam no local até que esse pilar seja demolido. Ele deve ser demolido imediatamente".