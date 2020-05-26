Obra da prefeitura provoca alagamento em rua de Vila Velha

Uma rua do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, ficou alagada após a danificação de um cano da Cesan, durante um reparo realizado pela secretaria de obras do município, nesta terça-feira (26). Um vídeo gravado por um morador mostra a Rua Alan Kardec tomada pela água. No local, ciclistas, pedestres e até um trator tentavam trafegar pela via pública.
A Prefeitura de Vila Velha informou que o serviço se tratava de uma troca de 60 metros de manilhas danificadas, na Rua Moema, transversal à Rua Alan Kardec.
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) confirmou que uma obra atingiu a rede de água da companhia e que, após ser notificada, enviou uma equipe ao local. O serviço foi concluído às 18h50 desta terça-feira (26).
A Cesan ainda garantiu que o abastecimento não será afetado e, em casos pontuais, o morador deve acionar o 115, número da central de atendimento.