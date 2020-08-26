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Sob investigação

OAB-ES tem 30 advogados suspensos por suspeita de irregularidades

Profissionais estão sendo investigados por possíveis infrações de condutas; no ano passado, 27 advogados foram suspensos, mas nenhum foi expulso pela Ordem

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:48
oab
Advogados são investigados por terem tido postura que não condiz com o código da profissão Crédito: Divulgação
Só no Espírito Santo 30 advogados estão suspensos por suspeita de irregularidades de conduta - e no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tramitam cerca de 2.500 processos. Todos de possíveis profissionais que infringiram o código do exercício da advocacia.
Detalhes sobre essas investigações não são divulgados, porque os processos correm sob sigilo e apenas as partes diretamente envolvidas têm acesso a eles. "Só depois de aberto, analisado e passado por todo o processo legal, é que será possível determinar se houve, realmente, uma infração", explicou Alberto Nemer, da OAB-ES.

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Somente no ano passado, 27 advogados foram suspensos pela Ordem em âmbito estadual. Porém, nenhum deles foi expulso. Do total, 17 acabaram censurados e dez receberam advertências, que são consideradas penas mais brandas. Vale ressaltar, que a investigação da OAB é voltada ao direito de exercer a profissão.

INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS

Separadamente, também podem ocorrer investigações no âmbito criminal, caso haja a suspeita de que o advogado tenha praticado, não só uma irregularidade, mas também um crime. Esse é o caso, por exemplo, de Cláudio Salvador Fiorot, que teria facilitado a comunicação entre criminosos e está foragido.
O advogado Cláudio Salvador Fiorot foi quem levou de dentro do presídio a ordem de execução dada pelo traficante Ramon de Aguiar Mello
O advogado Cláudio Salvador Fiorot foi quem levou de dentro do presídio a ordem de execução dada pelo traficante Ramon de Aguiar Mello Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo informações da Polícia Civil, o advogado de 46 anos é o responsável por passar uma ordem de dentro do sistema prisional capixaba para indivíduos ligados à criminalidade. Esse pedido intermediado por ele, teria resultado na morte de Douglas Ferreira Case, executado - por engano, segundo a polícia - com mais de 30 tiros, em junho, na Serra.
Em entrevista à TV Gazeta, Alberto Nemer (OAB-ES) explicou que Cláudio não precisava denunciar o crime, mas não poderia cometê-lo. "O papel do advogado é cumprir a sua função. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele só não precisa denunciar o crime, porque é uma relação de confiança com o cliente."

PRISÃO ESPECIAL

Devido a uma lei federal que regulamenta a profissão de advogado, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) esclareceu que, caso o advogado Cláudio Salvador Fiorot seja preso por determinação da Justiça, ele não ficará em uma prisão comum. O destino dele deve ser o quartel da Polícia Militar, onde ficará em um local adaptado que é usada como sala de Estado Maior.

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