OAB-ES tem 30 advogados suspensos por suspeita de irregularidades

Só no Espírito Santo 30 advogados estão suspensos por suspeita de irregularidades de conduta - e no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tramitam cerca de 2.500 processos. Todos de possíveis profissionais que infringiram o código do exercício da advocacia.
Detalhes sobre essas investigações não são divulgados, porque os processos correm sob sigilo e apenas as partes diretamente envolvidas têm acesso a eles. "Só depois de aberto, analisado e passado por todo o processo legal, é que será possível determinar se houve, realmente, uma infração", explicou Alberto Nemer, da OAB-ES.
Somente no ano passado, 27 advogados foram suspensos pela Ordem em âmbito estadual. Porém, nenhum deles foi expulso. Do total, 17 acabaram censurados e dez receberam advertências, que são consideradas penas mais brandas. Vale ressaltar, que a investigação da OAB é voltada ao direito de exercer a profissão.
INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS
Separadamente, também podem ocorrer investigações no âmbito criminal, caso haja a suspeita de que o advogado tenha praticado, não só uma irregularidade, mas também um crime. Esse é o caso, por exemplo, de Cláudio Salvador Fiorot, que teria facilitado a comunicação entre criminosos e está foragido.
Segundo informações da Polícia Civil, o advogado de 46 anos é o responsável por passar uma ordem de dentro do sistema prisional capixaba para indivíduos ligados à criminalidade. Esse pedido intermediado por ele, teria resultado na morte de Douglas Ferreira Case, executado - por engano, segundo a polícia - com mais de 30 tiros, em junho, na Serra.
Em entrevista à TV Gazeta, Alberto Nemer (OAB-ES) explicou que Cláudio não precisava denunciar o crime, mas não poderia cometê-lo. "O papel do advogado é cumprir a sua função. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele só não precisa denunciar o crime, porque é uma relação de confiança com o cliente."
PRISÃO ESPECIAL
Devido a uma lei federal que regulamenta a profissão de advogado, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) esclareceu que, caso o advogado Cláudio Salvador Fiorot seja preso por determinação da Justiça, ele não ficará em uma prisão comum. O destino dele deve ser o quartel da Polícia Militar, onde ficará em um local adaptado que é usada como sala de Estado Maior.