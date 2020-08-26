OAB-ES tem 30 advogados suspensos por suspeita de irregularidades

Advogados são investigados por terem tido postura que não condiz com o código da profissão Crédito: Divulgação

Só no Espírito Santo 30 advogados estão suspensos por suspeita de irregularidades de conduta - e no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB ) tramitam cerca de 2.500 processos. Todos de possíveis profissionais que infringiram o código do exercício da advocacia.

Detalhes sobre essas investigações não são divulgados, porque os processos correm sob sigilo e apenas as partes diretamente envolvidas têm acesso a eles. "Só depois de aberto, analisado e passado por todo o processo legal, é que será possível determinar se houve, realmente, uma infração", explicou Alberto Nemer, da OAB-ES.

Veja Também Advogadas escreviam cartas com recados de bandidos para facções no ES

Somente no ano passado, 27 advogados foram suspensos pela Ordem em âmbito estadual. Porém, nenhum deles foi expulso. Do total, 17 acabaram censurados e dez receberam advertências, que são consideradas penas mais brandas. Vale ressaltar, que a investigação da OAB é voltada ao direito de exercer a profissão.

INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS

O advogado Cláudio Salvador Fiorot foi quem levou de dentro do presídio a ordem de execução dada pelo traficante Ramon de Aguiar Mello Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Em entrevista à TV Gazeta, Alberto Nemer (OAB-ES) explicou que Cláudio não precisava denunciar o crime, mas não poderia cometê-lo. "O papel do advogado é cumprir a sua função. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele só não precisa denunciar o crime, porque é uma relação de confiança com o cliente."

PRISÃO ESPECIAL